Jazbina ostaja – Jazbina

V tretji številki izvemo, zakaj je na naslovnici tudi ime Joker. FOTOGRAFIJI: Staš Ivanc

In rodila se je Jazbina

Jazbina bo izhajala štirikrat na leto.

Tretja izdaja

Pred davnimi leti smo imeli v Sloveniji kar dve zaresni domači igričarski reviji – Joker in Megazin –, prihajale in odhajale so poslovenjene različice nekaterih tujih publikacij, nato je ostal le še Joker.A tudi ta se je moral konec leta 2017 posloviti zaradi stečaja svojega založnika, podjetja Alpress. Sledila so grozna leta suše, nakar je lani še v grobem primežu korone med gamerji završalo: pripravlja se nova revija, pri kateri naj bi sodelovali nekateri pisci legendarnega Jokerja.In 30. decembra 2020 je izšla prva Jazbina. In to samo po direktnem naročilu na spletni strani jazbina.si; v trafikah je ni bilo. Tako je tudi s tretjo številko, ki je v nabiralnike kupcev/naročnikov priletela ta teden. Kakor je v dozdajšnjih uvodnikih zapisal idejni vodja projekta ter glavni in odgovorni urednik Jazbine(in šef istoimenske spletne trgovine z videoigrami in gamersko opremo), ne gre za staro revijo pod novim imenom, čeprav so letos od stečajnega upravitelja Alpressa na dražbi odkupili blagovno znamko Joker, ampak za novo zgodbo, ki se resda oplaja s staro.Jazbina tako pokriva področji videoiger in sodobne tehnologije ter različne poljudnoznanstvene tematike. Ciljna skupina so ljubitelji videoiger in poznavalci sodobnih tehnologij, stari od 35 do 46 let, ki so odraščali z revijo Joker, pa tudi nostalgiki, ki v teh sodobnih digitalnih časih še kako radi v roke vzamejo kakšno kakovostno tiskovino. Poznavalci bodo veseli jezikovno slikovitih člankov izpod peres nekdanjih Jokerjevih piscev, kot soin, sodelujejo pa tudi drugi avtorji.V tretji številki Jazbine so se lotili čelade za navidezno resničnost Oculus quest 2 in iger zanjo, opisali vrsto iger, med katerimi so Mass Effect Legendary Edition, Resident Evil Village, Ratchet & Clank, Monster Hunter Rise, It Takes Two, Days Gone in Returnal, pogledali v preteklost in sedanjost, ne manjkajo pa niti bolj razmišljujoči in literarni zapisi. Skratka, fino čtivo za vroče poletne dni.