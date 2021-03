Japonec, ki je narekoval evropski trend (FOTO)

Svojsko oblikovana ročica samodejnega menjalnika

Začetnik križancev

Notranjost je sveža, a ne povsem digitalna.

Družinska platforma

Ni več dizelskega pogona, le bencinski in hibridni.

Bencin proizvaja elektriko

3

milijone kupcev je doslej prepričal qashqai.

Britanski japonec

Pripravljen je na novi konstrukcijski osnovi zveze Renault Nissan.

Bilo je leta 2007 na predstavitvi novega Nissanovega avtomobila s čudnim imenom, ki sem ga nenehno pisal narobe, imel je tudi nenavadno, malce dvignjeno postavo. Sem si mislil, pa ne le jaz, da bo to pač majhna poživitev trga, več že ne.Bilo pa je vse drugače, avtomobil je v hipu navdušil veliko večje občinstvo, presenetil je celo snovalce. To je bil prvi nissan qashqai, zdaj je nared tretji rod, v duhu časa seveda elektrificiran, a tudi v tem primeru poseben.Nissan qashqai je doslej pritegnil tri milijone kupcev, po njem je nastal segment križancev, malce dvignjenih avtomobilov srednje velikosti, ki jih imajo zdaj skoraj vse znamke, množične in premijske. Višje sedenje in preprostejše vstopanje sta bila vselej njegova aduta, v prvi generaciji je vozil tudi v podaljšani izvedbi s pristavkom +2.Zdaj smo torej pri tretji izvedbi, ko model na primer nima več nekoč prevladujočega dizelskega motorja, o čemer niso prav nič govorili, pač pa bo na voljo le še kot bencinski blagi hibrid in pozneje v posebni hibridni različici. Novi qashqai oblikovno ne pomeni kakega preloma z doslej znano podobo, prej bi rekli, da so spremembe blage. Deluje pa malce bolj zašiljeno, spredaj ima masko v obliki črke V, zadaj se zdi tudi bolj robusten, nekoliko spominja na toyoto rav4.Pripravljen je na novi konstrukcijski osnovi CMF-C zveze Renault Nissan. Je le za tri centimetre daljši kot doslej (443 cm), tudi druge mere so se minimalno povečale, so pa z uporabo naprednejših materialov nekoliko zmanjšali težo, za 60 kilogramov. Trdijo, da je znotraj in v prtljažniku prostornejši (+ 50 l), da je slednjega še vedno mogoče pregraditi in povečati, prav tako obljubljajo boljše vozne lastnosti, kar pa bo treba še doživeti.Armaturna plošča je po fotografijah sodeč zelo nova, ne manjka sredinski večopravilni zaslon, so pa pod njim vendarle še tudi kolesca in gumbi. Izboljšani so prikazi za volanom, poudarjajo še velik prikazovalnik informacij na vetrobranskem steklu, pa brezstično polnjenje pametnega telefona, ki da je hitrejše kot pri konkurenci.Hišni sistem za pomoč pri vožnji pro pilot je nadgrajen, radarski tempomat zdaj samodejno prilagaja hitrost tudi glede na prometne znake in konfiguracijo ceste, tako jo na primer zmanjša v ovinkih ali pred križiščem. Sistem uporablja tipala za zaznavo vozil v mrtvem kotu in samodejno popravlja volan, poskuša preprečevati stik z objektom ob boku avtomobila pri mestni vožnji, hitreje zasluti tudi nenadno zaviranje avtomobila spredaj.Qashqai ima v osnovi 1,3-litrski prisilno polnjeni bencinski motor, ki smo ga poznali že doslej, ima pa tudi malce pomoči elektrike (blagi hibrid), kar naj bi mu prineslo nekaj nujnega zmanjšanja porabe in emisij ogljikovega dioksida. Štirivaljni agregat je na voljo v dveh izvedbah moči, s 103 ali 116 kW, šibkejša ima vselej šeststopenjski ročni menjalnik, pri močnejši pa je možen tudi samodejni brezstopenjski s tržno oznako xtronic. V tem primeru bo na izbiro izvedba s štirikolesnim pogonom, ki bo vsekakor na vrhu cenovne lestvice.Poleg tega je pripravljena še ena pogonska rešitev (na naš trg bo sicer prišla pozneje), ki ji pri Nissanu pravijo e-power, gre pa za svojsko kombinacijo električnega in bencinskega pogona. Prvič so ta sistem pred nekaj leti vgradili v manjši model nissan note, ki je v novi generaciji na Japonskem zelo uspešen (pri nas so ga žal vzeli iz prodaje), zdaj pa so ga v močnejši izvedbi pripravili tudi za novega qashqaia.V tem primeru ima avtomobil 1,5-litrski bencinski motor, ki pa je namenjen le temu, da poganja generator za ustvarjanje električne energije za električni motor, ki menda edini žene sprednji kolesi. Pogonski občutek naj bi bil tak kot pri električnem avtomobilu, s takojšnjo polno odzivnostjo, poraba pa ugodna, pri čemer lahko le ponovimo, da bo to treba preizkusiti v praksi. Vzmetenje novega qashqaia ima spredaj macphersonovi vzmetni nogi, zadaj pa poltogo premo, pri štirikolesni izvedbi je ta večvodilska.Novi qashqai, ki so ga oblikovali v Nissanovem studiu v Londonu, bo še naprej nastajal v Sunderlandu v Veliki Britaniji. To je največja avtomobilska tovarna na Otoku, ob koder gresta dve tretjini vozil v izvoz. V tamkajšnjem okolju so si kar oddahnili, da so se ob zapletih pred brexitom Japonci le odločili nadaljevati proizvodnjo pri njih. Honda, denimo, bo tovarno v Swindonu zaprla.Ob koncu še povejmo, da se tretji qashqai pri nas začne prodajati junija, in sicer z bencinskim pogonom, napredni hibridni e-power pa bo na voljo prihodnje leto.