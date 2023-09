Izzivi menjave ogrevalnega sistema

Nenavadne razmere na energetskih trgih, ki so posledica širšega geopolitičnega dogajanja v svetu, in dražja energija so marsikoga motivirale za razmislek o tem, kako do še večjih prihrankov energije. Ogrevanje je v jesensko-zimskem času eden večjih, če ne celo največjih porabnikov energije, zato večina razmišlja, kako bi ga optimizirala. Premislek o posodobitvi ogrevalne naprave in sistema je vsekakor na mestu, a zavedati se moramo, da takšen korak prinese marsikaj. Ne govorimo le o naložbi v nove naprave, ampak tudi o gradbenem posegu, ki je v nekaterih primerih lahko zajeten. Kaj nas torej čaka v primeru menjave ogrevalnega sistema, smo vprašali strokovnjake podjetij Nuvision in Veto, nekaj koristnih napotkov pa nam je dal tudi energetski svetovalec mreže ENSVET dr. Gašper Stegnar.

Postopen proces zamenjave

»Treba je povečati ozaveščenost javnosti, da je zamenjava ogrevalnega sistema večstopenjski, dolgoročni proces,« pojasni dr. Stegnar in nadaljuje: »V zadnjem obdobju je bilo preveč neposrednih zamenjav, pri katerih so gospodinjstva zanemarila veliko dejavnikov v korist kratkotrajnih pozitivnih učinkov. Zamenjava ogrevalnega sistema mora potekati postopno.« Kot pravi naš sogovornik iz svetovalne mreže ENSVET, mora biti prvi korak povečanje energijske učinkovitosti stavbe, to je korak, ko stavbo čim bolj toplotno izoliramo in tako zmanjšamo toplotne izgube. »Ker je po navadi težko izpeljati vse naenkrat, bi morala torej gospodinjstva to izvesti v več korakih v več letih, pri čemer pa bi morala tudi država ustvariti ustrezno stimulativno okolje z nepovratnimi sredstvi,« meni dr. Stegnar in doda, da šele po izboljšavi toplotnega ovoja pride na vrsto menjava ogrevalnega sistema.

Več dejavnikov izbire sistema

Kot pravi dr. Stegnar, je izbor ogrevalnega sistema odvisen od lokacije stavbe. Za večje stavbe v strnjeni poselitvi je po njegovih besedah priporočljiv priklop na daljinske sisteme, če pa teh ni, so naslednje na vrsti toplotne črpalke. »Na območjih redke poselitve pa gospodinjstva izbirajo med biomasnimi kotli in toplotnimi črpalkami. Sam izbor pa je odvisen pretežno od subjektivnih dejavnikov: lastništvo gozda, zmožnost vsakodnevnega upravljanja naprave, energijska učinkovitost stavbe ipd.,« še doda naš sogovornik.

Zavedati se moramo, da imajo toplotne črpalke tudi svoje omejitve in so lahko zaradi slabega svetovanja in komercialnega pristopa dolgoročno tudi slaba rešitev.

Največ povpraševanja po toplotnih črpalkah

Kakšne pa so razmere na trgu, po katerih ogrevalnih sistemih je največ povpraševanja, smo vprašali strokovnjake podjetja Veto, kjer ponujajo različne rešitve za ogrevanje. Odgovarjajo, da je trenutno največ povpraševanja po toplotnih črpalkah ter kombinacijah toplotnih črpalk in sončne elektrarne. »Povpraševanje po toplotnih črpalkah se je v zadnjih treh, štirih letih precej povečalo,« pravijo v Vetu in nadaljujejo: »Vojna v Ukrajini in politika Evropske unije, ki zagovarja zeleni prehod družbe, pomembno vplivata na rast prodaje teh naprav, saj so toplotne črpalke z izkoriščanjem obnovljivih virov energije (zrak, voda, zemlja) nesporno nizkoogljična alternativa za ogrevanje in hlajenje naših objektov.«

Največ zanimanja je za toplotne črpalke. FOTO: Shutterstock

Kakšno pa je zanimanje za druge ogrevalne naprave, smo radovedni. Kot pravijo v Vetu, je na prvi pogled res videti, da toplotne črpalke izrivajo zanimanje za plinske peči in kotle na lesno biomaso, a da se moramo obenem zavedati, da imajo toplotne črpalke tudi svoje omejitve in so lahko zaradi slabega svetovanja in komercialnega pristopa dolgoročno tudi slaba rešitev. »Plinske peči in tudi biomasa bodo po našem mnenju v industriji in obstoječih komercialnih zgradbah še vedno ena izmed najbolj realnih rešitev ogrevanja. Hkrati se moramo zavedati, da smo dežela gozdov, kar omogoča enostavno dobavljivost in izkoriščanje domačega vira energenta za ogrevanje naših kmetij in domov. Peči na drva in kotli na sekance bodo tako verjetno tudi v prihodnje pogosta izbira slovenskih gospodinjstev,« dodajo v Vetu.

Toplotna črpalka ni hitro odzivni sistem kot peč na trda goriva. Zato moramo pri toplotni črpalki želeno sobno temperaturo v hiši doseči in jo vseskozi vzdrževati brez prekinjanja ogrevanja skozi dan in noč.

IR paneli za manjša bivališča

Zanimiv električni ogrevalni sistem so tudi IR paneli, ki imajo po besedah strokovnjakov podjetja Nuvision številne prednosti pred drugimi ogrevalnimi sistemi. Med drugim imajo dolgo življenjsko dobo, tudi 40 let, za delovanje ne potrebujejo rednega vzdrževanja in servisiranja in lahko jih vgrajujejo postopoma, po etapah. »Paneli so odlična rešitev za tiste, ki imajo vlago ali plesen. Ker panel ogreva stene in predmete s tremi stopinjami več od temperature zraka v okolici, stena oddaja vlago in se tako suši. V vseh 15 letih, odkar delamo z IR paneli, ugotavljamo, da je to najhitrejši in učinkovit sistem odprave plesni in vlage za vedno,« poudarijo še eno od praktičnih lastnosti IR panelov.

Nuvisionovi strokovnjaki ob tem opozorijo, da je za učinkovito delovanje IR panelov ključno, da njihovo število, moč in razporeditev v prostoru načrtuje strokovnjak. Če namestite premalo panelov oziroma so ti napačnih nazivnih moči, bo končni izplen samo še večji račun za elektriko. Prav tako so IR paneli dobra rešitev za manjša bivališča do največ 150 kvadratnih metrov površine. »Naše dosedanje izkušnje pravijo, da so do te površine IR paneli – pod pogojem, da so kakovostni paneli nameščeni strokovno in premišljeno – po učinkovitosti (porabi električne energije) primerljivi s toplotno črpalko,« še pravijo v Nuvisionu.

IR paneli so primerni za ogrevanje bivališč površine do 150 kvadratnih metrov. FOTO: arhiv ponudnika

IR paneli so po porabi primerljivi s toplotno črpalko v bivališčih s površino do 150 m2.

Enostavna menjava

Namestitev IR panelov je v primerjavi z montažo toplotne črpalke bistveno preprostejša, saj marsikateri gradbeni poseg odpade. »IR panele namestimo brez večjih posegov v prostor, panel preprosto s štirimi vijaki pritrdimo na strop ali zid in ga povežemo prek ustreznega sobnega termostata na obstoječe elektroinštalacije. V večini primerov je priklop praktično brez vidnih kablov, kanalov in podobno, saj uporabljamo brežične termostate, ki omogočajo upravljanje tudi po telefonu na daljavo za vsak prostor posebej. Dvosobno stanovanje opremimo v štirih do petih urah,« razložijo v Nuvisionu.

Na ENSVET po dober nasvet Glede na izkušnje, ki jih imajo v energetskosvetovalni mreži ENSVET, je premalo celovitega pregleda nad postopkom energijske prenove hiše, katere del je tudi ogrevalni sistem. Zato naj bo eden izmed prvih korakov obisk najbližje svetovalne pisarne ENSVET pod okriljem Eko sklada. Gospodinjstva lahko le tako dobijo celovit pregled nad energijskim stanjem hiše in najdejo najboljšo kratkoročno in dolgoročno rešitev za izboljšanje stanja – bivalnega in tudi ekonomskega.

Veliko ali malo gradbenih posegov

Drugačna zgodba je, če se odločimo obstoječi ogrevalni sistem zamenjati s toplotno črpalko, sodobnejšim kotlom na lesno biomaso ali plinsko pečjo. Pot do učinkovite rabe energije po besedah Vetovih strokovnjakov ima več korakov. Prvi je zmanjšanje toplotnih izgub stavbe, recimo z novimi okni, fasado, kar je že samo po sebi gradbeni zalogaj. Drugi korak je znižanje temperaturnega režima ogrevalne vode v ogrevalnem sistemu. To po njihovih besedah lahko storimo ali z vgradnjo talnega ogrevanja, kar je velik gradbeni poseg, ali z zamenjavo obstoječih starih radiatorjev in vgradnjo novih radiatorjev z večjo grelno površino. Prav tako moramo preveriti stanje kurilnice in obstoječih inštalacij. Če bomo lahko novo napravo priključili na obstoječo inštalacijo, bo to v marsičem poenostavilo zamenjavo. A kot pravijo v Vetu, je vsaka kurilnica edinstvena, ogrevalni sistem pa je stalno delujoč in »živ« aparat, ki mora delovati zanesljivo vse dni v letu. »Zato je treba k celotni investiciji v ogrevanje, hlajenje in prezračevanje pristopiti celostno. Le tako boste dosegli varčno, varno, zanesljivo in dolgoročno delovanje vgrajene naprave v vseh razmerah,« sklenejo Vetovi strokovnjaki.

Sicer pa, kot izvemo, je menjava plinskega kotla s toplotno črpalko med preprostejšimi, saj sta si sistema po delovanju in načinu ogrevanja podobna. Večje posege moramo pričakovati tudi pri zamenjavi plinskih peči in kotlov na lesno biomaso s sodobnejšimi. »Sodobne plinske peči namreč uporabljajo kondenzacijsko tehnologijo, peči na lesno biomaso pa uplinjevalno zgorevanje lesnega energenta. Zaradi tega je treba preveriti ustreznost obstoječih dimniških sistemov, inštalacijskih napeljav ipd.,« še dodajo v Vetu.

*Besedilo je bilo objavljeno v tiskani izdaji tematskih oglasnih strani Ogrejmo se.