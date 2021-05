Izziv, kot ga še ni bilo

Bivakirali boste pod milim nebom ali streho šotora. FOTO: press

Prizorišča Festival letos poteka v Sloveniji, na Hrvaškem, v Črni gori, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, Avstriji, Španiji, na Portugalskem, v Maroku, Grčiji, Egiptu in v Združenih arabskih emiratih ter Savdski Arabiji.

Pot vodi po južnem robu Triglavskega narodnega parka.

Neokrnjena narava. Kot solza čiste reke in pravljična jezera. Ponosni gorski očaki, nekateri ostri, skalnati in neizprosni, ki jih lahko osvojijo le izkušeni gorniki, spet drugi prijaznejši in posuti z gorskim cvetjem. Vmes pa doline, kjer se pase drobnica. To je naš planinski raj kot z razglednice, eden izmed razlogov, da postaja Slovenija vse bolj priljubljena turistična destinacija, ki prepriča obiskovalce, željne zelenega in trajnostno naravnanega oddiha. Čeprav se je naša zaljubljenost v pohodništvo med pandemijo še razmahnila, lahko zdaj postanemo del svetovne skupnosti highlanderjev (hribovcev). K nam namreč prihaja pohodniška pustolovščina Highlander Adventure, ki pred pohodnike postavlja prav poseben izziv. V 5 dneh prehoditi 101 kilometer, sledeč trasi na zemljevidu med Bohinjem in Kobaridom, pri čemer lahko na spanje v planinskih kočah ali turističnih kmetijah pozabite. Spali boste namreč pod zvezdami, vso opremo, tudi šotore, pa boste morali nositi s sabo.​Daljinska pohodniška dogodivščina se je 2017. rodila pri naših južnih sosedih s 100-kilometrskim pohodom prijateljev po goratem Velebitu, od tedaj pa prerasla v največjo verigo pohodniških festivalov na svetu, ki bo letos potekal v 15 državah na treh celinah. Pri nas bo med 10. in 14. julijem predvidoma okoli 150 pohodnikov odkrivalo lepote med Bohinjem in Kobaridom.​Četudi se bodo vsi udeleženci iz okolice Bohinjskega jezera podali na pot istočasno, bo nato pomembna le pot. Vsak si bo sam narekoval tempo, premagoval le svoje meje in ob tem vsrkaval okolico. Nekdo si bo več časa vzel pri občudovanju Tolminskih korit, kdo se bo ustavil v muzeju na prostem, ki predstavlja soško fronto, spet tretji pa bo morda želel podreti osebni rekord in se čim hitreje pomikati od ene do druge kontrolne točke. Te bodo ob poti štiri in še ena na cilju, na vseh pa se bo moral udeleženec ustaviti in v posebno knjižico odtisniti žig. Na kontrolnih točkah si bodo pohodniki tudi dopolnili zaloge vode in dobili hrano – za vodo in tri obroke poskrbi organizator, Športno društvo Outdoor Adventures –, v njihovi bližini pa bo določen prostor za bivakiranje ali šotorjenje.Opremo boste morali nositi sami, le šotor, plinski gorilnik in prvo pomoč si lahko – ob takšni prijavi – delite še s tremi. Da bo dogodivščina, zasnovana na ljubezni do pohodništva, zaokrožena, pa se boste na kontrolnih točkah lahko sprostili ob spremljevalnem programu, najsi v potopisnem večeru ali večeru ob kitari ali pa si boste razbolele mišice raztegnili z uricami joge.Petdnevni izziv, med katerim pri nas premagate 4870 metrov višinske razlike, je v sozvočju s strategijo trajnostno usmerjenega turizma, saj je tudi eno glavnih vodil pustolovščine do narave prijazno obnašanje. S seboj lahko torej odnesete fotografije (in obvezno svoje odpadke) in pustite le odtise svojih stopal.