Izognimo se težavam pri gojenju motovilca

Motovilec sejemo od avgusta do oktobra, potem pa spet marca in aprila. V poletno-jesenskem času je v navadi sejanje v več terminih iz dveh razlogov:– da bi čas pobiranja karseda raztegnili (avgusta posejanega pobiramo jeseni, septembrske in oktobrske setve pa zgodaj spomladi, če so tla kopna, tudi pozimi);– setve ponavljamo tudi zato, ker avgustovske ne uspejo vedno. Glavni razlog je vročina, ki preprečuje kalitev, lahko pa mlade rastlinice motovilca napade pepelasta plesen.