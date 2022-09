Izobraževalne delavnice: NeVarno s traktorjem

Velikokrat slišimo in beremo zgodbe o nezgodah pri delu na kmetiji, v gozdu, na polju, s traktorjem …

Zgodbe, ki se ne bi smele zgoditi, pa se. Razgiban teren, čedalje bolj zahtevna kmetijska mehanizacija in potrebe po vedno večji racionalizaciji dela od kmetovalcev zahtevajo veliko znanja, pridobljenih spretnosti in priučenih delovnih navad, zato so izobraževalne delavnice, ki so jih že tretjič zapored organizirale Zavarovalnica Triglav, Zveza slovenske podeželske mladine in Avto-moto zveza Slovenije v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, še kako pomemben dogodek za varnost v kmetijski panogi.

Povečati varnost v kmetijstvu

»Namen dogodka NeVarno s traktorjem je najprej povečati varnost traktoristov, kmetovalcev in uporabnikov kmetijske mehanizacije ter tudi na tak način zmanjšati število nesreč. Vozniki traktorjev so lahko na brezplačnih praktičnih delavnicah osvežili in nadgradili svoje znanje ter preizkusili, kaj se zgodi pri zaviranju v izredni situaciji, kako se s traktorjem izogniti oviri na spolzkem cestišču in kako je pri traktorju z vsemi možnimi priključki lahko nevaren t. i. mrtvi kot.

Letošnja novost so bile izobraževalne vsebine na temo prve pomoči ob nesreči in spoznavanja nevarnosti pri vožnji s traktorji. Najbolj atraktiven je bil praktični prikaz nevarnosti, ki jo za človeka predstavlja kardanska gred brez zaščitne obloge,« je povedal Aleš Zupan, direktor kmetijskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav, pri kateri je bilo konec lanskega leta zavarovanih več kot polovica vseh traktorjev v Sloveniji.

Delavnice varne uporabe traktorjev, priključkov in priklopnikov v AMZS Centru varne vožnje Vransko. FOTOGRAFIJE: AMZS

Pri Triglavu opažajo, da se v zadnjih letih povečuje delež traktorjev z večjo močjo motorja, hkrati pa se vozni park slovenskih traktorjev posodablja (kljub vsemu je povprečni slovenski traktor star kar 28 let). Tisti z večjo močjo motorja imajo v primerjavi z drugimi po ugotovitvah zavarovalnice večjo škodno pogostnost, kar nas opozarja, da sodobna tehnologija in asistenčni sistemi v novejših traktorjih ne pomenijo avtomatsko tudi večje varnosti.

Praktični preizkusi

Brez primernega poligona dogodka ne bi bilo mogoče izvesti. AMZS center varne vožnje na Vranskem ima možnost, da gosti veliko strojev in veliko ljudi. Kakor je povedal Danijel Granda z AMZS, so »udeleženci na poligonskem delu spoznali in preizkusili različne traktorje, priključke in prikolice. Pri vožnji je bil poudarek na dolžini/širini priključkov in nevarnosti, ki se pojavi ob ostrem zavijanju s takšnimi priključki na obdelovalne površine. Pri vožnjah traktorjev s kmetijskimi prikolicami pa so udeleženci spoznavali sodobno tehniko, saj je bil v vsakem vozilu spremljevalec ali inštruktor varne vožnje. Ker so kmetijski traktorji s priključki ali priklopnimi vozili pogosti v prometu, smo udeležence opozarjali na mrtve kote takšnih vozil predvsem za in ob priključkih. Udeleženci so spoznali, kako hitro lahko spregledaš pešca ali skuterista v mrtvem kotu traktorja. Preizkusili so tudi delo na strmih terenih in z novimi stroji, ki olajšajo delo na hribovitem terenu.

Inštruktorji nas opozarjajo na napake, za katere še sami velikokrat ne vemo, da jih delamo.

Veliko poudarka je bilo tudi na dosledni uporabi varnostnega pasu in možni naknadni vgradnji tega v traktorje, pri katerih ni tovarniško vgrajen. Spoznavanje novosti na področju tehnike, ozaveščanje o pomenu varnega dela s kmetijsko mehanizacijo in varne vožnje v prometu s kmetijskimi stroji so porok za zmanjševanje števila nesreč s temi stroji v prihodnjih letih.«

Prenos znanja na mlade

Kakor poudarja Anja Mager, predsednica ZSPM, je »v želji po večji varnosti na podeželju leta 2019 nastal projekt neVARNO NA KMETIJI. Takrat smo projekt zaključili s prvim poligonom varne vožnje na Vranskem za traktorje, torej z dogodkom NeVarno s traktorjem, ki ga skupaj organiziramo ZSPM, Zavarovalnica Triglav, AMZS in DPM Spodnje Savinjske doline. Znanje, kako pravilno upravljati tako stroje kot strojne priključke na kmetiji, je postalo ključnega preventivnega pomena, da se izognemo nesrečam in posledično za uspešno kmetovanje. In ravno prenos znanja na mlajšo generacijo je glavna motivacija, zakaj se vsako leto znova podamo v soorganizacijo takšnega dogodka.«

Udeležba na dogodku je letos presegla vsa pričakovanja.

Blaž Jelen, vodja dogodka pri ZSPM, dodaja, da je AMZS Center varne vožnje Vransko idealna lokacija za izvedbo takšnega dogodka. »Inštruktorji nas opozarjajo na napake, za katere še sami velikokrat ne vemo, da jih delamo. Pri delu na kmetiji se velikokrat spomnim na delavnice varne vožnje, saj v določeni situaciji vem, kaj se mi lahko zgodi, če ne bom previden.«