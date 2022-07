Predlog za potep: izlet, sir in žganci (FOTO)

Lep, sončen dan. V dolini so temperature takšne, da se ti še misliti ne ljubi, na Pokljuki, ki se razteza med 1000 in 1400 nadmorskimi metri, pa je bolj znosno, predvsem pa umirjeno.

Albuminska skuta ima bolj blag okus kot običajna in ni tako zrnata.

Sprehodili smo se po Pokljuki in se v Triglavskem narodnem parku pridružili skupini otrok, ki so na poletnem taboru v sklopu projekta VrH Julijcev obiskali sirarno na planini Zajavornik. Ta spada pod okrilje Agrarne skupnosti Gorjuše - Nomenj in jo vodi Janez Velikanje. Doma je v Preddvoru, vsako poletje pa se že kakih deset let preseli na Pokljuko, kjer izdeluje sir in sirarsko, torej albuminsko skuto.

Sir gre za en dan v slanico, nato pa ga je treba osušiti in preložiti v zorilnico, kjer ostane tri tedne.

»Na tej planini so sirarili že pred drugo svetovno vojno, nato je ta tradicija zamrla, saj so se usmerili zgolj v oddajo mleka. Nato so sirarstvo znova začeli obujati, zadnjih deset let pa v novi sirarni spet nastaja sir,« je pojasnil Velikanje, ki se je sirarstva začel učiti pred dobrim desetletjem. »Ko sem izvedel, da v tej sirarni potrebujejo vodjo, sem se odločil za tečaj v Biotehniškem centru Naklo, kjer sem osvojil sirarske spretnosti,« pojasni.

Sirar Janez Velikanje je doma v Preddvoru, poletja pa preživlja na Pokljuki.

Njegov dan se začne zarana, ko je čas za molžo dvajsetih krav. »Vsak dan imamo povprečno 250 litrov mleka,« pojasni Janez in doda, da vse izdelke, ki jih naredijo, na planini prodajo domačim in tujim izletnikom, ki jih do Zajavornika privabi bodisi katera od obcestnih tabel, ki opozarjajo na sir in skuto v bližini, bodisi jih do idilične planine privabi glas, ki gre od ust do ust. Kot ugotavlja sirar, se je dobra beseda o sirarstvu v zadnjem času razširila predvsem med češkimi pohodniki, zato je teh vsako leto več.

Janez v osrčju Triglavskega narodnega parka tako pripravlja sir. Dobre tri tedne počakajo približno kilogramski hlebčki v zorilnici, preden gredo med jedce. Iz sirotke izdela še odlično sirarsko skuto, imenovano tudi albuminska – od klasične se razlikuje po bolj blagem okusu pa tudi po strukturi, saj ni tako zrnata kot običajna skuta, ampak je bolj podobna kakšnemu mlademu siru.

Planina Zajavornik v vsej svoji lepoti

Sirar Janez je na Pokljuki od prve junijske sobote do prve sobote v septembru, kdaj pa tudi kak dan dlje, če je pašna sezona dobra. Na planini mu družbo dela gospodinja Nada Zupan, ki za obiskovalce pripravi odlične žgance, tudi koruzne, in to z moko koruze trdinke, tako zelo značilne za bohinjski kot!