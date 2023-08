Izlet na Kopitnik: razgledni vrh nad sotočjem Save in Savinje (FOTO)

Pri Zidanem Mostu se enoten greben gora, ki se nad Savo bočijo vse od Litije, za nekaj časa konča. S severa priteče najdaljša slovenska reka Savinja in se pri železniškem vozlišču izlije v Savo. Nad sotočje obeh rek se dviga Kopitnik, 910 metrov visok vrh, ki se prepadno dviga s kakih sedemsto metri višinske razlike nad dolino. Nanj se lahko povzpnemo po številnih poteh, iz doline Save, iz Rimskih toplic.

Planinski dom Kopitnik leži na robu precej velike vrtače

V obeh primerih je do vrha okoli dve uri napornega vzpona. Precej bolj udoben vzpon je s severne strani, iz vasi Turje, ki leži na manjšem prelazu med Hrastnikom in Rimskimi Toplicami. Valovita pokrajina nas mimo številnih kmetij in počitniških hišic najprej pripelje do Planinskega doma Kopitnik. Ta leži na višini 865 metrov na robu precej velike vrtače. Ime planinskega doma je nekoliko zavajajoče.

Na poti

Na 910 metrov visokem vrhu

Po gozdnih poteh

Markirana pot nas po kolovozih in gozdnih poteh še naprej mimo koče vodi proti vzhodu po grebenu, preraščenim z gozdom. Po pol ure rahlega vzpona se pot najprej strmo spusti, nato pa spet strmo dvigne. Tukaj je potrebne nekaj pazljivosti. Greben vrha kar naenkrat postane ozek in na obeh straneh tudi prepaden. Na srečo je postavljena vrsta jeklenic, tako da ni prehudo.

Pogled na dolino Savinje je čudovit.

Zadnjih nekaj deset metrov je prepadnih, a zavarovanih.

Na vrhu končno stopimo iz gozda. Pričakajo nas žig in vpisna knjiga ter lep razgled po Posavju.