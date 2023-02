Izkušene gospodinje v boben pralnega stroja dodajajo tole: navdušeni boste!

Pranje oblačil nam lahko včasih dela prave preglavice, saj se hitro zgodi, da kakšen kos oblačila spusti barvo in s tem uniči druga oblačila. Če imamo na primer hišne ljubljenčke, se v stroju pogosto znajdejo njihove dlake, ki pa se na oblačila dobesedno prilepijo. Da bi se temu v prihodnosti izognili, so nekatere gospodinje na družbenih omrežjih delile zanimivi trik, ki nam lahko to hišno opravilo precej olajša.

Kot so poudarile, v boben pralnega stroja dodajo vlažilne robčke, rezultat pa jih vedno znova pusti brez besed. Ti namreč delujejo kot magnet in z oblačil poberejo vse dlake, drobtine in druge nečistoče. Zelo pomembno pa je, da pred pranje preverimo, ali so robčki dovolj vzdržljivi (ne želite namreč, da se med pranjem strgajo in ustvarijo dodatne preglavice). Izkušene gospodinje še opozarjajo, da lahko v boben maksimalno vstavimo tri robčke, saj je to povsem dovolj, da se pobere vsa umazanijo iz stroja, ki lahko opere sedem kilogramov perila.

Če vam vonj robčkov ni všeč, potem je najbolje, da kupite neodišavljene. Lahko pa jih pred uporabo preprosto namočite v mehčalec, ki ga običajno uporabljate.