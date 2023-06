Delo od doma: izkoristimo vsak kotiček

Vedno več okužb z novim koronavirusom pa tudi karanten, v katerih so se znašli ljudje zaradi stikov z okuženimi, je veliko podjetij, katerih zaposleni so se že vrnili v pisarne, znova prisililo k uvedbi dela od doma.

Bolje stoje kot v postelji FOTO: Epiximages/getty Images

V zadnjih skoraj dveh letih so mnogi ta način dela že dodobra usvojili, nekateri pa se z njim soočajo prvič. Odvisno od posameznikove bivalne situacije je lahko delo od doma prijetno in celo bolj spodbudno kot delo v glasni in natrpani pisarni ali pa prava nočna mora. Slednje lahko vsaj nekoliko spremenimo tako, da si po najboljših močeh uredimo domači delovni kotiček.

Največ težav nam lahko pri tem povzroča pomanjkanje prostora, a strokovnjaki svarijo, da v nobenem primeru svojih prenosnikov ne odnašamo v posteljo.

»Postelja naj bo namenjena izključno spanju. Tudi branje in gledanje televizije v njej odsvetujemo, saj je treba možgane pred spanjem izklopiti in se sprostiti. Če posteljo povezujemo zgolj s spancem, bomo v njej hitreje zaspali, saj bo telo občutek ležanja pod odejo povezalo s počitkom. Nasprotno se bo zgodilo, če bomo več dni zapored v postelji delali: telo jo bo začelo povezovati s službo in stresom, kar bo imelo negativne posledice na spanje. Težje bomo zaspali in spanec bo bolj nemiren, izključene niso niti nočne more,« pojasnjuje Rachel Salas, strokovnjakinja za spanje na ameriški univerzi John Hopkins.

Izkoristimo nezaseden prostor. FOTO: Archideaphoto/Getty Images

Seveda ob tem ne smemo pozabiti na povsem neprimerno držo in posledične bolečine v križu, vratu in še kje. Slednje je pogosta težava pri delu od doma, saj običajno doma nimamo ergonomskih pisarniških stolov, a celo kuhinjski stol bo boljši kot postelja ali sedežna garnitura. Največ bomo za zdravje storili, če na stol povsem pozabimo in raje delamo stoje, kar že dolgo prakticirajo v mnogo pisarnah predvsem v Združenih državah Amerike. Najti je treba le dovolj visoko poličko, kamor postavimo prenosnik, da bo zaslon med stanjem v višini naših oči.

Sicer pa si lahko delovni kotiček uredimo tako rekoč kjer koli, da je le dovolj dnevne svetlobe in miru. V stanovanju z odprtim tlorisom notranji oblikovalci denimo priporočajo, da izkoristimo prostor za sedežno garnituro, če ta ni postavljena ob steno. Izberemo mizo, ki je enako visoka kot naslonjalo, in jo potisnemo tik obenj tako, da gledamo v isto smer, kot če bi sedeli na kavču. Tako se bo delovni kotiček zlil s preostalo opremo in ne bo niti malo moteč.

Izogibamo se hodnikom in delom prostorov, ki so prehodni, zlasti če je v gospodinjstvu več ljudi in bi nas pri delu lahko motili.

Če to ni mogoče, se ozrimo po stanovanju. Vsi kotički zagotovo niso zasedeni in hitro bomo našli katerega, ki je dovolj velik za meter široko mizo, več pravzaprav niti ne potrebujemo. Izogibamo se le hodnikom in delom prostorov, ki so prehodni, še posebno če je v gospodinjstvu več ljudi in bi nas pri delu lahko motili.

Odlična rešitev je lahko večja omara s policami ali zgolj police, ki so pritrjene nižje na steni. Če je polica dovolj široka, jo enostavno spremenimo v mizico, ali pa na tisto, ki je na najbolj ugodni višini, namestimo vodila in nanje novo polico, ki jo bomo lahko, ko jo bomo potrebovali, preprosto izvlekli.

To bo naša nova pisalna miza, ki jo lahko po koncu dela z vso opremo vred hitro pospravimo. Pazimo le na lego: če je okno za nami, bo delo bolj neprijetno, saj bo v zaslon sijalo sonce, zato je bolje izbrati prostor, kjer je vir dnevne svetlobe levo ali desno od nas, v idealnih razmerah pa nasproti.