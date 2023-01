Izkoristimo vsak kotiček

Urejanje majhnega stanovanja je lahko pravi izziv, saj je treba dobro izkoristiti vsak kotiček, ki je na voljo, poskrbeti, da ne deluje utesnjeno, umestiti vanj pohištvo, hkrati pa si zagotoviti dovolj prostora za nemoteno gibanje. Vsega tega ni vedno lahko združiti, s pomočjo nekaj preprostih napotkov pa bo zagotovo enostavneje.

Lebdeče police

Ogledalo, umeščeno na steno nasproti okna, ki tako odbija dnevno svetlobo in optično poveča bivalni prostor, je eden najboljših in tudi najpreprostejših načinov za navidezno ustvarjanje prostornosti. Če je vaša soba majhna, jo lahko tako optično povečate kar za dvakrat, hkrati je svetlejša in zato prijetnejša za bivanje. Poigrajte se z različnimi oblikami in velikosti ogledal ter izbrano prilagodite stilu opreme stanovanja.

Ogledala in pohištvo, ki ne ovira pretoka svetlobe, optično povečajo prostor. FOTO: Followtheflow/Getty Images

Kadar je prostora malo, je treba izkoristiti vsako možnost in izbrati pohištvo, ki ne prenatrpa stanovanja. Ena od s tega vidika uporabnih idej je zamenjava klasičnih s tako imenovanimi lebdečimi policami. Njihova glavna značilnost je, da so nosilci skriti v steni in se jih ne vidi. So torej nekakšen podaljšek zidu ter zato navidezno v manjši meri kot klasične zapolnjujejo prostor. Če imate v stanovanju delovni kotiček, pisalno mizo postavite tik pod police, da boste nanje lahko odlagali z delom povezane dokumente in pripomočke.

Z večnamenskim pohištvom dobro izkoristimo prostor.

Ko gre za majhna stanovanja, je pametno izbirati pohištvo, skozi katero je mogoče gledati na drugo stran. Takšni kosi zagotavljajo ločevanje in hkrati povezovanje bivalnih prostorov, dodatni prostor za odlaganje, hkrati ne ovirajo svetlobe, saj lahko ta pride v vse kotičke. Veliko masivno pohištvo ima ravno nasprotni učinek.

Nežne barve

Eden od načinov za navidezno povečanje prostora je nedvomno premišljena izbira barv. Res je, sicer, da je s tega vidika najučinkovitejša bela, a ni se treba omejevati z njo. Izberete lahko katero koli nežno barvo, ki domovanju zagotavlja prostornost in hkrati šarm. Pomembno je, da se odločite za toplejše odtenke, komplementarne barve in da z različnimi odtenki ne pretiravate.

Z belo ne moremo zgrešiti. FOTO: In4mal/Getty Images

Ker je treba v prostorsko omejenem stanovanju ohraniti estetiko in funkcionalnost, je izbira večnamenskega pohištva zagotovo eden od načinov za dobro izkoriščenost prostora. Sedežne, ki se lahko spremenijo v posteljo, votel tabure, ki lahko prevzame vlogo mizice za kavo in dodatnega prostora za shranjevanje, stenska polica, ki se lahko spremeni v delovno mizo je le nekaj idej; ponudba večnamenskega pohištva je pestra in mogoče je najti kose, ki se lepo vklopijo v vsak prostor.