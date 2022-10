Izkoristimo tudi vrata

Mala stanovanja so lahko velika prednost. Cena nakupa ali najema je nižja, nižji so stroški, tudi manj pohištva in druge opreme potrebujemo, če se nam že zdi, da bi potrebovali več reči, pa jih tako in tako nimamo kam spraviti. A ker nekaj oblačil in obutve, posode, kozmetike, hrane in drugih osnovnih življenjskih potrebščin kljub vsemu potrebujemo, se je v resnično malih stanovanjih in sobah treba znajti in predvsem dobro organizirati. Največ, kar lahko storimo, da pridobimo prostor, je, da kar je le mogoče, obesimo na stene ali strop.

Težke pletenine zložimo v omaro. FOTO: Undefined, Getty Images

To storimo tako, da namestimo dodatne police ali kaveljčke, za manjše kovinske predmete se dobro obnesejo magnetni trakovi, ki jih prilepimo na želeno površino, lahko tudi notranjo stran omar ali vrat. Na ta način pridobimo dodaten prostor tudi pri malih garderobnih omarah, paziti je treba le, da vrat ne obtežimo preveč, saj se lahko, zlasti če so manj kakovostna, hitro povesijo ali zvijejo. Lahko pa na magnetne trakove obesimo denimo pasove in kakšno torbico s kovinskim držalom, vsaka vrata bodo zdržala zbirko rut in šalov, ki jih napeljemo prek obešalnika, tega pa pritrdimo na notranjo ali zunanjo stran vrat.

Škatle ovijemo v samolepilni papir in vsaki namenimo drugačno barvo, tega se bodo še posebno razveselili otroci.

Manjše kose, denimo spodnje perilo in nogavice, spravimo v dovolj veliko vrečo iz blaga, če ima na vrhu zadrgo ali trak za zapiranje, toliko bolje, in jo prav tako obesimo na vrata. Uporabimo lahko kar vrečko iz mrežaste tkanine, s katero nakupujemo sadje in zelenjavo, ta je še posebno priročna zato, ker bomo skozi material videli vsebino, odlično se obnesejo tudi viseče vreče z žepi, v katere običajno pospravljamo copate.

Obešalnike uporabimo kot organizatorje in nanje obesimo kombinacijo, ki jo želimo naslednji dan obleči. FOTO: Papa42, Getty Images

Da bi bila garderobna omara urejena in pregledna, lahko uporabimo tudi škatle, v katere zložimo spodnje perilo, majice, najlonke, kape in rokavice in podobno. Ovijemo jih v samolepilni papir in vsaki namenimo drugačno barvo, tega se bodo še posebno razveselili otroci, če bomo tako uredili njihovo omaro, ali na škatlo preprosto zapišemo, kaj je v njej. Ko imamo na voljo manj prostora, je seveda priporočljivo izkoristiti tudi tistega na vrhu omare, kjer bi se sicer nabiral prah: škatle tako postavimo kar tja, poskrbimo le, da bodo vedno zaprte, sicer bodo oblačila hitreje prašna.

Obešalniki naj bodo rezervirani za srajce, majice in obleke, ki se hitreje zmečkajo, elegantne hlače, jakne, plašče in blazerje.

Ker je v mali omari na voljo manj prostora za obešanje, je treba dobro premisliti, kaj bomo pospravili na obešalnike in kaj zložili na police. Obešalniki naj bodo rezervirani za srajce, majice in obleke, ki se hitreje zmečkajo, elegantne hlače, jakne, plašče in blazerje. Pletenin, še zlasti težjih, ni priporočljivo obešati, saj se lahko raztegnejo in izgubijo obliko, v nasprotju z elegantnimi hlačami pa kavbojk, pajkic, trenirk in hlač iz debelejših materialov ni treba obešati. Enako velja za krila. Lahko pa zjutraj prihranimo veliko časa, če obešalnike uporabimo kot organizatorje in na enega obesimo kombinacijo, ki jo želimo naslednji dan obleči. Brez težav nanj zložimo denimo hlače in srajco, krilo in bluzo ali obleko ter še suknjič ali jopico, pa se ni treba bati, da bi se kaj pomečkalo.