Izkoristimo stene in strop

Male kopalnice so lahko velik problem za gospodinjstva z več kot enim članom. Vedno več ljudi namreč uporablja vedno več lepotnih pripomočkov, tako za nego kot dekorativnih. Tu so še naprave, kot so sušilniki in oblikovalci za lase, in prostora hitro zmanjka. Prvo pravilo pri majhnih kopalnicah se zato glasi, da vse nenujne potrebščine in pripomočke raje hranimo drugje. Mednje vsekakor spadajo brisače, ki zavzamejo veliko prostora, vseh hkrati pa ne potrebujemo. Spravimo jih v omaro k oblačilom ali posteljnini in v kopalnico obesimo le tiste, ki jih potrebujemo tisti dan. Tudi oblikovalce za lase lahko hranimo drugje in jih v kopalnico prinesemo, ko jih uporabljamo, mnogi si lase sušijo in oblikujejo celo v katerem od drugih prostorov. Enako velja za brivnike. Če omenjene naprave uporabljamo vsakodnevno, jih obesimo na kaveljčke, te pa pritrdimo na notranjo stran vrat omarice, tako bo na policah ostalo dovolj prostora še za druge stvari. Tudi čistil ni treba shranjevati v kopalnici, saj so običajno v precej veliki embalaži, ki po nepotrebnem krade prostor bolj nujnim rečem.V kabine za prho ali v kote ob kadi lahko namestimo res veliko polic, na katere spravimo mila, šampone, balzame in preostalo, kar potrebujemo za vsakodnevno nego. Brez težav jih namestimo po celotni višini v kotu kabine, zato raje kupimo več manjših, ki bodo zavzele manj prostora in se med prhanjem ne bomo ves čas zaletavali vanje. Za podnajemnike, ki jim ni dovoljeno vrtati, bodo kot nalašč poličke, ki jih na steno enostavno prilepimo ali se tja prisesajo s posebnimi nastavki. V kabino za prhanje lahko pritrdimo tudi več kaveljčkov in nanje obesimo britvice, gobe, celo trdo milo, če vanj na eni strani izvrtamo luknjico in skoznjo potegnemo tanjšo vrv.Tudi sicer je pri majhnih kopalnicah priporočljivo maksimalno izkoristiti prav vertikalne površine, saj je teh običajno več kot vodoravnih, precej pripomočkov pa lahko spravimo tudi pod strop. Vanj pritrdimo kavelj in nanj obesimo denimo mrežo, lahko je to nekoliko prilagojena nakupovalna vreča, ki je videti kot mreža, vanjo pa spravimo toaletni papir, če je straniščna školjka v kopalnici. V trgovinah s pohištvom in pripomočki za dom lahko izbiramo med ogromno različnimi modeli in velikostmi košaric za shranjevanje, namesto da bi jih postavili na police, pa jih pritrdimo na steno in ustvarimo dodaten prostor za shranjevanje. Na steno ali notranjo stran vrat omarice spravimo kovinske pripomočke, škarjice in ščipalce za nohte, lasnice in podobno. Potrebujemo le magnetni trak, ki ga pritrdimo na želeno površino. Pazimo le, da nanj je obešamo pretežkih reči, saj bodo hitro popadale na tla. Prostor, ki v kopalnicah običajno ostane neizkoriščen, je nad vrati. A v majhni kopalnici bo tudi ta, četudi je visok zgolj nekaj deset centimetrov, prišel še kako prav. Izkoristimo ga lahko za poličko in nanjo pospravimo reči, ki jih sicer ne uporabljamo vsak dan, si jih pa želimo imeti na dosegu roke. Če želimo v kopalnici prostor za kopalni plašč ali prostor, kamor bomo lahko odložili oblačila, na notranjo stran vrat prilepimo kaveljčke, kupimo lahko tudi takšne, ki jih na zgornji rob le obesimo.Če imamo v kopalnici pralni stroj, izkoristimo prostor nad njim ter tja namestimo dodatne police, pod strop nad pralni stroj lahko obesimo tudi vrečo za umazano perilo. Da je ne bo pred vsakim pranjem treba snemati s kavlja, ji odrežemo dno in ga ponovno zavežemo skupaj z vrvico. Ko bo vreča polna, vrvico enostavno odvežemo in perilo bo padlo na tla.