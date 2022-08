Izdelali prvi turistični zemljevid Dolenjske: novost je Festival cvička

Festival cvička bo med 27. in 29. majem v Novem mestu in združuje kar tri dogodke: študentsko Cvičkarijo, ki se vrača po desetih letih premora, že 6. Pop Up Wine Festival ter Teden cvička, ki letos praznuje častitljivih 50 let. Podžupan Mestne občine Novo mesto Boštjan Grobler je poudaril, da želijo s Festivalom cvička dvigniti raven kulture pitja vina in predvsem predstaviti Dolenjsko kot pomembno regijo tudi na zemljevidu gastronomije.

Festivalu so se tako pridružili predstavniki Zveze društev vinogradnikov Dolenjske in Društva novomeških študentov ter najbolj priznana imena na področju vinarstva v Sloveniji, ki bodo sodelovala na strokovnem posvetu.

Da bi povezali različne zanimivosti, ki jih ponuja Dolenjska, je nastal prvi turistični zemljevid pokrajine, ki predstavlja deset osrednjih znamenitosti destinacije in najlepše razglede ter kolesarske in pešpoti, na notranji strani pa se z glavnimi znamenitostmi predstavlja vseh 12 občin.

Sitarjeva hiša v Dolenjskih Toplicah Foto: Alenka Peterlin

Kmalu bo Dolenjska bogatejša še za doživetje Skrivnosti Dolenjske, ki bo obiskovalcem prek mobilne aplikacije ponujalo edinstveno virtualno izkušnjo. Na sprehodu po Novem mestu skozi čas bodo gostje lahko nazdravili s knezom in kneginjo, uporabniki se bodo lahko preizkusili v vlogi kurirja na znameniti Bazi 20 v Dolenjskih Toplicah ali pa se bodo kot raziskovalci pradavnine odpravili na aktivno doživetje Vinjega Vrha v Šmarjeških Toplicah.

Brezplačno virtualno vodenje je v prvi vrsti namenjeno individualnim obiskovalcem in družinam, v povezavi z vrhunsko kulinariko pa ga bo moč izkusiti tudi kot prvovrstno gastronomsko doživetje.

Razgledni stolp v cerkvi sv. Marjete, ki je najnovejša turistična pridobitev v Šmarjeti, je odprt vse od konca minulega leta. Zvonik je posebnost v slovenskem prostoru, saj ima na višini 24 metrov razgledni balkon. V njem je šest podestov in šest etaž, povezanih z lesenimi stopnicami. Na zadnjem podestu so trije bronasti zvonovi, do razglednega stolpa pa je treba premagati 127 stopnic.

Topličani načrtujejo tudi posebno sobo pobega.

Sledi nagrada – z balkona cerkvenega zvonika se odpre prekrasen pogled na šmarješko dolino in seže do Gorjancev, Trške gore in po okolici. Trenutno se lahko nanj povzpnete od četrtka do nedelje med 12. in 16. uro, po 17. aprilu pa bo ogled možen vsak dan od 14. do 19. ure. V njegovi neposredni bližini je tudi vinska fontana Izvir cvička, ki bo začela znova obratovati 17. aprila.

Razgledni balkon cerkve sv. Marjete Foto: visitdolenjska.eu

Fontana ljubiteljem vinske kapljice ponuja poseben vpogled v sestavo cvička, preizkusite pa lahko kar tri različice – dolenjsko belo, žametno črnino in modro frankinjo.

Nova pridobitev je tudi Sitarjeva hiša v središču Dolenjskih Toplic. Po skoraj dveh desetletjih samote in nekaj poskusih oživitve je lani zasijala v prenovljeni podobi in postala turistično stičišče kraja z bogato ponudbo lokalnih pridelovalcev in obrtnikov. Trenutno se v njej odvijajo različne brezplačne delavnice, od kulinaričnih, medgeneracijskih, čebelarskih do marketinških.

Na sprehodu boste lahko nazdravili s knezom in kneginjo.

V Sitarjevi hiši je pomembna točka tudi prenovljeni balkon, ki pod belo omelo ponuja prostor za poljube. Topličani načrtujejo tudi posebno sobo pobega, v kateri bodo lahko turisti odkrivali človeško ribico, ki biva v njihovi Sušici. V kratkem bo urejen še Sitarjev studenec, s tem pa bo obrežje Sušice postalo prijeten prostor za oddih, sprehod in napajanje z energijo.