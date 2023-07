Izdelajte sami: mehka podloga za plažo ali klop (FOTO)

Počitek na plaži je veliko bolj udoben, če imamo s seboj nekaj mehkega, na kar lahko sedemo ali ležemo, zlasti če se odpravimo ob jezero ali na samotni del plaže, kjer ležalniki niso na voljo. Podloge so priročne tudi na peščenih plažah, saj bomo tako nekoliko zaščitili brisače ali odeje in domov ne bomo prinesli kupa mivke. Mehke podloge lahko enostavno izdelamo sami, tudi brez šivalnega stroja, v tem primeru bo seveda trajalo nekoliko dlje.

Da bi našo ležalko lažje prenašali naokoli, potrebujemo še trak, s katerim jo bomo pritrdili, ko bo zvita.

V trgovini z metrskim blagom izberemo tisto, ki nam je najbolj všeč, kombiniramo lahko tudi več različnih, pazimo le, da je blago dovolj robustno, saj bomo na njem sedeli in ga vlačili po tleh, tanke tkanine pa se bodo v tem primeru hitro strgale. Najbolj primerno je denimo platno, za lažje čiščenje pa izberemo povoskano tkanino. Odlično se obnese tudi kombinacija obeh. Za spodnji del, ki se bo dotikal tal, izberemo povoskano tkanino, za zgornjega, na katerem bomo ležali, pa nekaj bolj mehkega in udobnega. Potrebujemo še polnilo, najbolje peno poljubne debeline, pri čemer je treba upoštevati, da se bo debelejša težje zložila oziroma zvila, posledično bo zavzela več prostora v avtomobilu. Na voljo so tudi tanjša polnila, ki so videti kot kos volne ali vate. Tudi ta bodo v redu, izogibamo se le polnil v kosmih, saj se bodo, ko bomo na podlagi sedeli, neenakomerno razporedila, kar lahko vpliva na udobje.

Kako veliko polnilo potrebujemo, je odvisno od želja. Če bomo na podlogi ležali, naj bo kos enako dolg, kot smo visoki, ali nekoliko krajši, če jo bomo uporabljali zgolj za sedenje, pa bo dovolj 40 krat 40 centimetrov. Za manjšo podlogo potrebujemo še dva kosa blaga velikosti 45 krat 45 centimetrov (kupimo torej približno meter krat meter in nato kosa izrežemo) oziroma še nekaj centimetrov več, če bomo uporabili debelejšo peno.

Podloga seveda ni nujno kvadratna, izberemo lahko katero koli obliko si želimo, to je tudi najlepše pri samostojnem ustvarjanju – izdelki bodo povsem unikatni in po naših željah. Iz blaga nato izrežemo dve obliki podloge, enako storimo s peno. Kos blaga položimo na drugega tako, da se stikata s pravo stranjo, in tri stranice zašijemo skupaj, nato ga obrnemo, skozi odprtino potisnemo peno ali polnilo ter odprtino zašijemo. Podlogo, ki smo jo dobili, lahko uporabimo tudi kot okrasno blazino ali podlogo za vrtno pohištvo. Enako način izdelamo tudi večjo podlogo za ležanje, ko je pena vstavljena in vse odprtine zašite, pa lahko s šivalnim strojem na nekaj mestih prešijemo celotno podlogo. Tako bo pena ali polnilo ves čas na mestu, blago pa se ne bo gubalo, ko bomo podlogo zvijali ali prepogibali.

Izberemo debelejšo ali tanjšo peno. FOTO: Akhmad Bayuri/Getty Images

Da bi podlogo lažje prenašali naokoli, potrebujemo še trak, s katerim jo bomo, ko bo zvita, pritrdili. Uporabimo lahko kakršen koli trak, ki ga najdemo doma ali ga sešijemo iz blaga, ki se bo ujemalo s podlago. Izrežemo torej trak, ki naj bo dolg vsaj dvakrat toliko, kot je obseg zvite podloge, in širok pet centimetrov. Po dolgem ga prepognemo, pravi strani se naj stikata, in robova sešijemo skupaj. Trak na eni strani še zarobimo, nato pa ga obrnemo, da bo prava stran na zunanji strani, in zašijemo še zadnjo odprtino.

Po želji jo lahko prešijemo, tako se polnilo ne bo premikalo. FOTO: Thanaphol Intaja/Getty Images

Uporabimo lahko različne barve in materiale. FOTO: Maxcab/Getty Images

Uporabne so tudi tudi na vrtnih stolih. FOTO: Dvoevnore/Getty Images