Izdelajmo voščilnico in razveselimo bližnje

Tehnika ustvarjanja

Zasnežena podoba

Za mojstrski vtis, tudi če jih delajo zelo majhni otroci, potrebujemo moder karton za ozadje, belo tempera barvico, odsluženo zobno krtačko in zobotrebec. Mizo zaščitimo s časopisnim papirjem in predse položimo bodočo voščilnico. Na zobno krtačko v tankem sloju nanesemo belo tempero. Otrok naj s pomočjo zobotrebca škropi barvo po njej. Za poseben učinek lahko na voščilnico položimo smrekovo vejico. Tako bo tisti del, kjer leži vejica, ostal nepobarvan in izdelek bo krasila lepa silhueta.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Priložnost za koristno, ustvarjalno in zabavno druženje staršev in otrok FOTOgrafije: Getty Images

Slog

Potrebujemo

škarje

lepilo

barvice, flomastre, tempera barvice

pripomočke za barvanje

pentlje, bleščice in druge drobne okraske

karton ali risalni papir, ki bo osnova

Dišeče darilo

Vtis zimske idile dosežemo z belimi dodatki, denimo s snegom v pršilu, kosmi vate ali stiropora in podobnim.

Potrebujemo kos kartona za osnovo, pri okraševanju pa omejitev tako rekoč ni. Izbiramo lahko med različnimi tehnikami izdelave, na primer lepljenjem, risanjem in striženjem, pri motivih pa odločujejo domišljija in poštna pravila – v poštev pride vse tisto, kar lahko v navadni kuverti oddamo v nabiralnik.Že oblikovane kartone za izdelavo voščilnic lahko kupimo v spletnih trgovinah s hobi programom. Dobijo se različnih barv, velikosti in oblik. Sicer pa lahko uporabimo tanke, ki jih najdemo doma, na primer tiste, ki ostanejo od raznih pakiranj pri naročilih po pošti. Če nimamo kartona, lahko uporabimo trši papir, denimo risalni list.Ko imamo podlago, razmislimo o tem, za kakšno okraševanje je najbolj primerna, in glede na obliko, barvo in čvrstost izberemo način izdelave voščilnice. Mehkejše podlage so primernejše za risanje, če bomo na voščilnico lepili, zlasti težje materiale, kot so blago, plastika, les, ali risali z vodenimi barvicami ali akrilnimi barvami, mora biti močnejša.Tanjšo, na primer iz navadnega papirja, lahko izrezujemo, nanjo lepimo papirnate okraske ali pa rišemo z voščenkami, navadnimi barvicami in flomastri. Morda bomo kombinirali lepljenje, risanje in striženje. Za ustvarjanje torej potrebujemo: škarje, primerno lepilo, ustrezne risalne pripomočke.Pred začetkom se odločimo, kakšen bo naš letošnji slog, in izberemo do tri osnovne barve, s katerimi bomo ustvarjali. Klasični praznični kombinaciji sta rdeča-zelena-zlata in modra-bela-srebrna. Za vtis bo dovolj, če voščilnico okrasimo s srebrno ali zlato, morda s kombinacijo obeh. Če nimamo teh barv, imamo morda kakšne pozabljene bleščice ali pa lak za nohte v teh odtenkih – tudi ti so primerni za ustvarjanje voščilnic. Vtis zimske idile dosežemo z belimi dodatki, denimo s snegom v pršilu, kosmi vate ali stiropora in podobnim.Prav poseben vtis lahko ustvarimo z lepljenjem naravnih materialov, na primer drobnih vejic, ki smo jih nabrali v gozdu ali na vrtu. Gumbi, bleščice in ostanki nakita ali starih novoletnih okraskov so zelo uporaben material. Prav poseben osebni vtis bodo naredile voščilnice z družinsko fotografijo. Zelo uporaben material je barvni papir, ki ga izrežemo in prilepimo na voščilnico tako, da ustvarimo vtis treh dimenzij. Ne pozabimo na razne trakove in pentlje in stare kose darilnega papirja. In motivi? Smrečice, snežaki, darila, dobri možje in seveda sneg.Voščilnica je lahko hkrati darilo. Nanjo lahko prilepimo denimo srečko ali različne (bolj ploščate) okraske za na drevesce. Kupimo ali izdelamo nekaj drobnih zanimivih predmetov v slogu zimskih praznikov. Tako rekoč kateri koli manjši predmet se, če ga pobarvamo z zlatim ali srebrnim sprejem oziroma poškropimo z umetnim snegom, spremeni v praznični okrasek, na primer del odslužene sestavljanke, ki ji z luknjačem za papir izrežemo luknjo ter skoznjo povlečemo pentljo. Obeske in druga darila naj otroci nalepijo na podlago. Po želji jo lahko okrasijo z bleščicami, koščki vate in podobnim.Če bi radi, da bi voščilnica dišala, pomarančo narežemo na kolobarje in jih posušimo, potem pa jih s klinčki nalepimo. H kombinaciji pristajajo naravni materiali, kot je na primer vrvica iz jute, iz katere naredimo pentljo.