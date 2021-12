Izbrali smo: Najboljše božične lučke leta 2021 (POZOR – želeli jih boste imeti)!

Loco Christmas Lights so božične lučke za okraševanje božičnega drevesa, dnevne sobe ali vrta. Ko jih namestite na želeno lokacijo, jih povežete z aplikacijo na svojem telefonu in prevzamete popoln nadzor nad njimi – v kakšnih barvah bodo svetile in v kakšnih vzorcih bodo utripale.

Božične lučke Loco Christmas lights vam bodo ponudile izbiro med kar 16 milijoni barv in 29 naloženimi vzorci utripanja, ki pa jih lahko izdelujete tudi sami!

FOTO: DTM Natura

Posebno navdušenje je zaslediti med uporabniki, ki so preizkusili t. i. glasbeno povezavo, pri kateri lučkam prepustite, da se povežejo z glasbo na vašem mobitelu in pričarajo pravo vzdušje plesišča.

Želite še več? Lučkam lahko nastavite tudi točno določeno uro, ob kateri se bodo prižgale in nato tudi ugasnile. Naj bo to funkcija za odganjanje tatov ali pa dvig razpoloženja pri prihodu iz službe – zagotovo jo boste uporabili!

Pozabite na vstop v temno stanovanje, Loco Christmas Lights bodo vsako vrnitev domov popestrile s pravim sejemskim božičnim vzdušjem.

V enem pakiranju prejmete kar 100 lučk na 10-metrskem kablu, še boljša novica pa je, da lahko hkrati povežete tudi več kompletov naenkrat. Le pomislite – vrt v rdeči barvi, zidovi v rumeni, dnevna soba v modri, spalnica pa v rožnati. Prava božična idila.

FOTO: DTM Natura

Zdaj vas verjetno zanimata le še dve zadevi – koliko stanejo in kako hitro jih lahko prejmete, preden jih zmanjka.

Za vas imamo dobro novico:

Božične lučke Loco Christmas Lights lahko po akcijski ceni 29,99 EUR in z brezplačno dostavo takoj naročite po telefonu 07 600 3005 ali na slovenski spletni strani www.LocoShark.com (KLIKNI TUKAJ), saj so trenutno na zalogi in jih prejmete že v 1–2 delovnih dneh od naročila! Ni pa rečeno, da bodo še dolgo na zalogi, saj zaloge decembra že kopnijo!

Bralcem Slovenskih novic pa omogočamo tudi hitro in varno naročilo s spodnjim obrazcem in deležni bodo akcijske cene, brezplačne dostave in darila ob nakupu:

Naročnik oglasne vsebine je DTM Natura