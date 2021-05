Izbira tkanine v postelji je pomembna

Za prte, ki bodo krasili zunanje mize, izberemo vodoodbojni material, lahko je impregniran ali plastificiran.

Blazine za zunanje pohištvo naj bodo impregnirane. FOTO: Maria Orlova/pexels

V trgovinah je na voljo vedno več tekstila za dom v različnih barvah in iz različnih materialov, a vsi še zdaleč niso primerni za vse. Nekatere tkanine se hitro zmečkajo in jih je težko likati, druge so občutljive in se jih sme prati le ročno, tretje so trde in neudobne ... Zato pred nakupom izdelka najprej pomislimo, kaj je za nas najbolj primerno. Če imamo doma majhne otroke, je morda bolje, da z belim svilenim prtom še malo počakamo in raje izberemo tkanino, iz katere bo lažje očistiti morebitne trdovratne madeže.Naravne tkanine, ki dihajo, kot radi rečemo, so najbolj primerne za posteljnino, saj nam v njih ne bo vroče, zato se bomo manj potili in bolje spali. Med takšne spadajo bombaž, svila, bambus in lan. Svilene prevleke so predvsem priporočljive za vzglavnike, še posebno so jim naklonjene ženske, saj se na njih koža na obrazu med spanjem manj guba, tudi lasje se ne vozlajo in se veliko manj in počasneje poškodujejo. Svila je poleg tega hipoalergenska in ne draži kože. Ima pa seveda tudi slabe lastnosti. Ne smemo je prati na visoki temperaturi ali z agresivnimi sredstvi, ne smemo je sušiti neposredno na soncu, saj se bodo vlakna hitro poškodovala. Veliko lažja za vzdrževanje sta bombaž iz bambus, slednji zadnja leta postaja še posebno priljubljen, saj vpija vlago kar štirikrat bolje od bombaža, uravnava temperaturo in je naravno odporen proti stenicam in plesni, zato so tovrstni izdelki še posebno priporočljivi za ljudi, ki jih pestijo alergije. Tudi lan vpija vlago bolje od bombaža, je bolj trpežen, a se hitreje zmečka.Lan in bombaž sta primerni tkanini tudi za pogrinjke in namizne prte. Za slednje je dobra izbira še poliester, saj se ga da odlično barvati, zato je na voljo v množici vzorcev in živahnih odtenkov, ki ne bodo zbledeli tako hitro kot na naravnih tkaninah. Za prte, ki bodo krasili zunanje mize, je najbolje izbrati vodoodbojni material, lahko je impregniran ali plastificiran. Če bodo prti zunaj le tu in tam, pa brez težav uporabimo kar tiste, ki jih uporabljamo za jedilno mizo. Za zunanje blazine plastificiran material ni najboljši, saj je precej neudoben, če bi želeli na njem sedeti. Zato se raje odločimo za impregniranega. Imajo pa impregnirane tkanine slabo lastnost, ni jih namreč priporočljivo pogosto prati, saj se bo tako vodoodbojna zaščita hitreje uničila. Upoštevati je treba, da bodo tkanine, če jih dlje puščamo na milost in nemilost vremenskih vplivov, obledele, vlakna pa postala bolj krhka, zato jih je priporočljivo redno pospravljati v zaprte prostore, na plan pa jih prinesemo le takrat in toliko, kot jih potrebujemo.Če se želimo pred radovednimi pogledi skriti za zavese, bodo dovolj tanjše, ki bodo prepuščale svetlobo, a omogočale zasebnost. Zanje je primerna tkanina voile, ki je lahka, mehka in prosojna, tkana pa je lahko iz bombažnih ali umetnih vlaken. Dobra izbira sta še najlon in muslin. Če želimo nekoliko debelejše zavese, lahko izbiramo med bombažem, svilo, tudi lanom, ki se še posebno lepo poda k bolj rustikalnemu videzu in notranji opremi.