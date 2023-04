Pohodništvo je zagotovo ena od športnih dejavnosti, ki je blizu slehernemu prebivalcu Slovenije. Nižji griči, višji hribi in skrivnostni očaki pa vsako leto pritegnejo več obiskovalcev – tako iz Slovenije kot iz tujine. Da bi poti zanje in za prihodnje generacije obiskovalcev narave ostale čiste in varne, je največja slovenska zavarovalnica že pred 14 leti zasnovala pobudo Očistimo naše gore.

