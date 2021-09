Izbira pralnega stroja ni mačji kašelj

Ločijo se tudi na tiste, ki se polnijo spredaj, in tiste, ki se polnijo z vrha.

Če prvič kupujete pralni, sušilni ali pralno-sušilni stroj, je izkušnja lahko vse prej kot prijetna, saj je izbira velika, precejšen je tudi cenovni razpon, mnenja in nasveti pa različni. Še najbolj enostavno bo, če v stanovanju ni veliko prostora, v tem primeru se je treba odločiti za pralni stroj manjših dimenzij, pri katerih je na trgu izbira omejena. Sicer pa se ločijo ne le po velikosti in kapaciteti, temveč tudi glede na porabo energije, način polnjenja, izbiramo lahko med različnimi znamkami, pa med elektronskimi pralnimi stroji in klasičnimi, kjer programe izbiramo s pomočjo gumbov, poleg klasičnih pa so na voljo tudi vgradni. Kar se tiče znamke, je dobro vedeti, koliko let garancije katera ponuja, in kar je še bolj pomembno, kje so servisi.Glede na način polnjenja se pralni stroji ločijo na tiste, ki se polnijo spredaj, in tiste, ki se polnijo z vrha. Slednji so priljubljeni v ZDA, a zadnja leta prihajajo tudi k nam. Njihova prednost je, da ga lahko, tudi ko je v bobnu že voda, odpremo in iz njega kaj vzamemo in dodamo, na vratcih pa ni gume, ki pri strojih s prednjim polnjenjem pogosto povzroča težave in jo je treba menjati. A za uporabnike, ki želijo na pralni stroj postaviti sušilnega, tisti z zgornjim polnjenjem ne pride v poštev, saj nanj iz očitnih razlogov ne moremo postaviti nič, prav tako so stroji s prednjim polnjenjem primernejši za večje količine perila, še posebno perila večjih dimenzij, denimo odej in podobnega. Tudi izbira teh strojev je pri nas veliko večja, ker je večje tudi povpraševanje.Preden se lotimo nakupa, je dobro vedeti, kako pogosto bomo prali oziroma kako velike bodo žehte. Za gospodinjstvo z enim ali dvema članoma bo povsem dovolj manjši, medtem ko bodo veččlanska gospodinjstva, še posebno z majhnimi otroki, ki pogosto kaj umažejo, potrebovala večjega. Slednjim bo prav prišel tudi sušilni stroj, v katerem se bodo še posebno v hladnih in vlažnih mesecih brisače, posteljnina, otroška oblačila in podobno hitreje posušili, poleg tega ne bo treba skrbeti, kam jih obesiti, če nimamo balkona ali terase.Če so pralni stroji v modernem svetu tako rekoč nuja, pa na sušilne mnogi še vedno gledajo bolj kot na luksuz. A če so bili sušilni stroji nekoč res zelo dragi, ni več tako, cene se začnejo že pri slabih 300 evrih. Njihova slabost je zgolj ta, da niso primerni za sušenje vseh vrst tkanin. Tistih, ki vsebujejo volno ali svilo, denimo nikoli ne sušimo v stroju, prav tako ne oblačil, ki so okrašena s kamenčki ali bleščicami. Na zraku je bolje sušiti tudi kopalke, najlonke, nedrčke ter preproge in druge predmete z gumijastimi oprimki. Razlog za to je visoka temperatura, ki so ji reči izpostavljene med sušenjem v stroju. Na stanovanja z manj prostora in brez primernega kotička za sušenje perila na zraku so na voljo še kombinirani pralno-sušilni stroji, ki pa med uporabniki ne uživajo posebnega ugleda. Pravijo namreč, da so oblačila po sušenju močno zmečkana, kar se sicer po sušenju v sušilnem stroju ne zgodi. Cena pralno-sušilnih strojev se sicer giblje od približno 450 do slabih 3000 evrov.