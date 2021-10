Iz Ribnice v širni svet: ostajajo zvesti unikatnosti

A podjetje iz Prigorice kljub svojemu statusu in mednarodnim uspehom ostaja zvesto domačim tlom, saj svoja vrata že poltretje desetletje proizvaja izključno v Sloveniji, kjer tudi širi proizvodnjo in kolektiv – trenutno vsakdanji kruh reže kar 295 zaposlenim, s čimer ni le ponos dolenjskega gospodarstva, temveč tudi pomemben regionalni delodajalec.

Inotherm je torej eno tistih podjetij, ki so tudi v obdobju pandemičnih omejitev nadaljevala rast in si (besedna igra je še kako na mestu) odpirala nova vrata – tako na domačem kot tudi na najzahtevnejših evropskih trgih, kamor je namenjena večina njihovih izdelkov. In kaj vse najdemo v njihovi ponudbi?

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Inotherm