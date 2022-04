Iz razpadajoče podstrehe je nastala udobna mansarda

V biroju portugalske arhitektke Inês Brandão so se lotili prenove razpadajoče podstrehe. Mansardno stanovanje v velikosti 83 kvadratnih metrov je na vrhu hiše na ulici Rua do Benformoso v bližini trga Praça do Martim Moniz, živahnega predela glavnega mesta Portugalske Lizbone. Iz res slabo vzdrževane podstrehe so s prenovo izvlekli največ in uredili majhno, a udobno stanovanje za kratko, intenzivno bivanje, ponujajoč priložnost za raziskovanje mesta in življenjskih izkušenj, ki se razlikujejo od vsakdanjega življenja.

