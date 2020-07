Iz plastenke peresnica

V plastenke različnih velikosti nasadimo cvetje, začimbnice in druge rastline. FOTO: Boonsom/Getty Images

Danes je mednarodni dan brez plastične vrečke, zato poskusimo vsaj ta dan, če že ves mesec ne bi šlo, storiti nekaj dobrega za okolje.

V odslužene plastenke lahko nasadimo rastline, jih spremenimo v peresnice, ptičje krmilnice ali zalivalke.

Vse se je začelo s peščico avstralskih okoljevarstvenikov leta 2011 in hitro je zamisel o juliju brez plastike navdušila ekologe drugod po svetu. Čeprav je bilo v tem času na področju zmanjševanja uporabe plastike narejenega že veliko, se okoljevarstveniki kljub temu trudijo, da bi predvsem ta mesec ljudi še bolj ozavestili o škodi, ki jo povzročamo okolju, ko v naravi odvržemo plastično vrečko, če ne ločujemo in podobno, v mnogih državah pa prebivalce spodbujajo, naj se julija poskušajo povsem odpovedati uporabi plastike.Za nameček je danes še mednarodni dan brez plastične vrečke, zato poskusimo vsaj danes, če že ves mesec ne bi šlo, storiti nekaj dobrega za okolje. Vedno več ljudi sicer že uporablja nakupovalne vreče za večkratno uporabo, plastični embalaži pa se bomo sami težko povsem ognili, dokler se ji ne bodo odrekli proizvajalci in trgovci. Ponekod so sicer zaživele trgovine brez plastične embalaže, kjer kupci prazno prinesejo s seboj in jo tam napolnijo z živili, kot so riž, testenine in podobno.Pri nas lahko takšne trgovine najdemo v Ljubljani in okolici pa v Celju, Mariboru, Ljutomeru, Kopru, Postojni, Novem mestu, Lescah, Radovljici in še kje.Ker pa se v večjih trgovinah plastični embalaži, denimo za pijače, težko ognemo, ji lahko, ko vsebino izpraznimo, podarimo novo življenje. Plastenke so tako priročne za zalivanje lončnic, ko se odpravimo na dopust. Zgolj napolnimo jo z vodo, odvijemo pokrovček ter jo z vratom navzdol zapičimo v zemljo ob rastlini.Tako se ji bo enakomerno dovajala voda več dni, tudi tednov, odvisno od velikosti plastenke. Iz dna plastenke lahko izdelamo tudi zelo učinkovit nadomestek za mrežico za odtok. Izberemo plastenko, ki je po velikosti najbolj podobna odtoku, odrežemo spodnjih nekaj centimetrov ter v dno izrežemo luknje. Te naj ne bodo prevelike, sicer bo vsa svinjarija, ki naj bi jo zadržala, našla pot v odtok. Odslužene plastenke lahko uporabimo tudi namesto cvetličnih lončkov.Po dolgem iz nje izrežemo čim večji kvadrat ter vanj nasujemo zemljo in nasadimo rastline. Enako storimo tudi, če plastenko postavimo pokonci in ji odrežemo zgornji del. Otroci si lahko nato dajo duška ter nove cvetlične lončke poslikajo in okrasijo po svoje.Dve manjši plastenki, lepilo in zadrga pa bodo dovolj za zanimivo peresnico. Prvo odrežemo nekoliko višje od sredine, drugo malce pod njo, a pazimo, da bosta oba dela, ko ju staknemo, malce večja od svinčnikov, ki jih nameravamo spraviti vanjo. Zdaj pol zadrge prilepimo z zunanje strani ene plastenke, drugi del z zunanje strani druge, in peresnica je nared. Ste kdaj pomislili, da bi izdelali ptičjo krmilnico? Potrebujemo le večjo plastenko in dve paličici, lahko tisti iz kitajske restavracije, ali pa dva svinčnika.Zapičimo ju skozi plastenko na poljubni razdalji, a pazimo, da ne bosta preveč skupaj, da ptiči na njiju ne bi mogli sedeti. Zdaj nekaj centimetrov nad paličicama z nožkom naredimo zarezo, skozi katero bodo ptiči lahko segli po hrano, ter plastenko napolnimo s semeni. Obesimo jo na drevo in pozimi razveselimo ptice.