Iščemo slovenski avto leta 2021

Najprej izbirate vi

Glasovnica

Tudi letos, že 29. zapored, bomo slovenski mediji izvedli tradicionalni izbor slovenskega avta leta. Pri njem sodelujemo Motorevija AMZS, Delo in Slovenske novice, Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Večer, Evo, Avto magazin, Val 202 in TV-oddaja Avtomobilnost, spletni portal Planet Siol.net in avtomobilski blog Komotar Minuta. Danes objavljamo prvo glasovnico za slovenski avto leta 2021, v prihodnjih tednih bomo objavili še štiri.Za naslov se potegujejo vsi novi modeli avtomobilov, ki so letos prišli na trg in jih bo do 30. novembra registriranih vsaj 25. Najprej imate glavno besedo bralci in bralke, gledalci in gledalke ter poslušalci in poslušalke, ki boste s svojimi glasovi izbrali finaliste in jim zagotovili prve točke za končni izbor, v katerem bomo odločali avtomobilski novinarji.Glasujete lahko za avtomobile, naštete v okvirčku; skup­aj jih je 18. Po pravilih se bo v finale uvrstilo pet modelov, ki bodo dobili največ vaše podpore. Tisti, ki bo zbral največ glasov, začne svojo pot v finalu s šestimi točkami, drugouvrščeni s štirimi, tretji s tremi in tako do petega mesta. Po enakem sistemu bomo pet finalistov januar­ja 2021 ocenili še novinarji, in zmagovalec, ki bo osvojil največ točk, bo postal slovenski avto leta 2021.Glasovnice z vašim kandidatom za avto leta pričakujemo na naslovu Slovenske novice, Dunajska 5, 1509 Ljubljana, s pripisom Obrati. Upoštevali bomo vse, ki jih bomo prejeli do vključno 27. novembra 2020; fotokopirane bomo izločili.Glasujete lahko tudi z elektronsko glasovnico na spletni strani slovenskenovice.si/avtoleta, in sicer enkrat na teden. Vrhunec dogajanja bo tako kot v prejšnjem izboru sredi januarja, ko bomo člani uredništev medijev, ki sodelujejo pri izboru, odločili o zmagovalcu.