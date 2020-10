Iščemo najstarejšega peugeota v Sloveniji

Neomajni Peugeot

Peugeot 504, ki so ga oblikovali pri Pininfarini, je bil razglašen za evropski avto leta 1969. FOTO: Joost J. Bakker/Wikimedia Commons CC BY 2.0

Francoski Peugeot letos praznuje 210 let obstoja. Seveda leta 1810 še niso izdelovali avtomobilov: družina Peugeot je začela z žagami in drugimi jeklenimi izdelki. Sredi 19. stoletja so ponudbo razširili z mlinčki za sol, poper in kavo. Prvi bicikel so sestavili leta 1882, sedem let pozneje pa tricikel na parni pogon. A že naslednje leto je nastal prvi avto z notranjim izgorevanjem.Do preloma stoletja so avtomobili postali ključni del proizvodnje. Do prve svetovne vojne so jih razvijali in prodajali vedno več, se udeleževali dirk in tudi zmagovali. Prva svetovna vojna je ustavila vse skupaj in družbo spravila na rob propada. A Peugeot se je pobral. Leta 1929 je predstavil model 201, ki je bil prvi avto, označen s trimestno številko z ničlo v sredini, kar je podjetje tudi formalno zaščitilo. Nakar sta izbruhnili velika svetovna gospodarska kriza in nato še druga svetovna vojna.Toda Peugeot je preživel vse hude preizkušnje in leta 1947 splavil model 203, ki je podiral prodajne rekorde in ostal v proizvodnji vse do leta 1960. Tovarna se je začela širiti in izdelala še vrsto klasičnih avtov, kot so 403, 404, 204 in 504. Leta 1975 je podjetje prevzelo Citroën, ki se je znašel v hudih finančnih težavah, in nastala je avtomobilska skupina PSA. Do konca stoletja so izdelali še vrsto uspešnih peugeotov, kot so 205, 405, 306 in 106.Novo tisočletje je bilo precej pestro, saj je Peugeot odpiral nova tržišča in se hkrati restrukturiral. Kar štiri od šestih nazivov evropski avto leta, kolikor jih je prejel v svoji zgodovini, so si prislužili modeli, narejeni v tem tisočletju (307, 308, 3008, 208). Lani se je PSA z italijansko-ameriško skupino FCA dogovorila za združitev, s katero bo nastala nova tvorba Stellantis, ki bo četrti največji proizvajalec avtomobilov na svetu.