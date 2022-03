Irena Štaudohar: Ženske, ni čas za praznovanje, čas je za boj

»V teh časih, ko je vojna tako blizu nas, ne morem mimo ene najbolj pretresljivih knjig, kar sem jih kdaj brala, Vojna nima ženskega obraza, ki jo je napisala beloruska pisateljica in nobelovka Svetlana Aleksijevič. Dolga leta je zbirala pričevanja žensk, ki so se med drugo svetovno vojno borile na strani Sovjetske zveze. Bile so tankistke, ostrostrelke, bolničarke, padalke in vojno so ji opisale čisto drugače, kot jo opisujejo moški. V njihovih zgodbah ni bilo junakov in zmagovalcev, samo uničenje in smrt, mrtvi in lačni otroci, zmaličena trupla, objokane matere ...«

