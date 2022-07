Iphone praznuje: pokojni Steve Jobs je januarja 2007 predstavil prvega

Pred petnajstimi leti, natančneje 29. junija 2007, je v trgovine prišel prvi Applov pametni telefon, imenovan preprosto iphone.

Aktualni iphone 13 FOTO: Edgar Su/Reuters

Soustanovitelj Appla in njegov veliki šef Steve Jobs je izvirni iphone napovedal na začetku leta kot napravo, ki v sebi združuje tri: ipod, telefon in internetni komunikator. »Iphone je revolucionaren in čaroben izdelek, ki je dobesedno pet let pred katerim koli drugim mobilnim telefonom,« je tedaj dejal Jobs.

Mobilna revolucija

In nekako je imel prav: iphone sicer ni bil čaroben, a je sprožil veliko revolucijo v svetu pametnih telefonov in sodobne tehnologije na splošno. Si dandanes sploh še lahko predstavljamo življenje brez pametnega telefona, ki je v sebi združil oziroma nadomestil toliko različnih naprav? In Applov iphone je pri tem igral še kako pomembno vlogo. Bil je prvi tovrstni telefon z zaslonom na dotik, na katerem je vse skupaj dejansko zares dobro delovalo. Prav uporabniška izkušnja je pri iphonih še zdaj na prvem mestu.

Prvi iphone je bil na prodaj le v eni velikosti, kupec pa je lahko izbiral med štirimi ali osmimi gigabajti shrambe. Apple trenutno ponuja osem različnih modelov iphonov, med katerimi jih je pet na trg prišlo v zadnjih desetih mesecih. Na voljo so v različnih velikostih, barvah in konfiguracijah spomina. In iphone že od začetka ni bil le telefon, ampak je (skoraj od začetka) ponujal tudi tržnico z aplikacijami App Store, ki je postala sinonim za vse tovrstne trgovine.

Petnajst let, petnajst dejstev

Apple je bil leta 2007 vreden 174 milijard dolarjev. Zdaj je vreden tri bilijone (tri milijone milijonov) dolarjev.

Originalni iphone je imel srebrno aluminijasto ohišje. Aktualni iphone 13 ima aluminijasto ogrodje, spredaj in zadaj je steklen, na voljo pa je v petih barvah.

Prvi iphone je stal 499 dolarjev in je imel 4 GB notranjega pomnilnika. Za stotaka več si si lahko omislil model z 8 GB shrambe. Slovenci so ga kupovali v tujini. Iphone 13 pro max s 128 GB shrambe stane 1339 evrov, za slaba dva tisočaka pa si lahko privoščimo model z enim terabajtom pomnilnika.

Iphone je dejansko starejši od številnih družb oziroma aplikacij, brez katerih si marsikdo ne predstavlja družabnega življenja: instagram, uber, tiktok, twitch, snap, tinder, slack, pinterest.

Uporabniška izkušnja je bila pri iphonih vedno na prvem mestu.

Prvi iphone je imel le eno kamero, in še ta ni bila bogvekaj. Iphone 13 pro ima štiri vrhunske kamere (tri zadaj in eno spredaj).

V prvem iphonu se ni dalo kopirati in prilepiti besedila. To se je zgodilo šele leta 2009 z novim operacijskim sistemom iphone OS 3.

Originalni iphone je imel le 15 aplikacij: calendar, camera, clock, contacts, ipod, maps, messages, notes, phone, photos, safari, stocks, voice memos, weather in settings (nastavitve).

Odtlej smo videli že 34 modelov iphona; Apple trenutno ponuja osem modelov.

Na originalnem iphonu se ni dalo snemati videa. Aktualni iphone 13 pro zna snemati v ultra visoki ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo.

Z iphonom je bilo posnetih že več filmov: Unsane, Tangerine, Detour, High Flying Bird, Snow Steam Iron in Lady Gaga: Stupid Love.

Prvi iphone ni podpiral MMS-sporočil in tako v besedilna sporočila ni bilo mogoče pripeti fotografij ali videa.

Izvirni iphone je imel 3,5-palčni zaslon. Sedanji iphone 13 mini ima 5,4-palčnega, iphone 13 6,1-palčnega, iphone 13 pro max pa 6,7-palčnega.

Aplikacija za videoklepete facetime je prišla leta 2010, sporočilna aplikacija imessage pa leto pozneje.

Trgovina App Store se je odprla 10. julija 2008, ponujala pa je 500 aplikacij. Zdaj jih ponuja 1,8 milijona.

1,000.000 iphonov je Apple leta 2018 prodal vsak poldrugi dan.

Desetega septembra 2007 (74 dni po začetku prodaje) je Apple prodal svoj milijonti iphone. Leta 2018 je Apple prodal skoraj 217 milijonov iphonov, kar pomeni, da jih je vsak poldrugi dan prodal milijon. Po letu 2018 Apple ne objavlja več prodajnih številk.