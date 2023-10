Inovacija v Sloveniji: kupiš in dobiš denar nazaj

Ste že spoznali aplikacijo Aircash? Gre za nepogrešljivo orodje za upravljanje vaših financ kar s pametnim telefonom. V praksi to pomeni, da lahko prek nje plačujete položnice brez provizije in različne storitve, kot so darilne kartice za spletne igre, e-vinjete, trajektne vozovnice na Hrvaškem ter vstopnice za pomembne športne in kulturne prireditve.

Aircash je več kot zgolj še ena finančna aplikacija, je prava digitalna denarnica, ki jo lahko zelo praktično upravljate kot na klasičen način, vendar brez dodatnih stroškov in napornega preštevanja denarja ali vpisovanja bančnih računov. Aircash namreč ni vezan na vaš bančni račun in vas ne bo bremenil z novimi mesečnimi stroški.

Z njo boste varno in brezstično plačevali po vsem svetu in opravljali varne spletne nakupe.

Aircash je to jesen razširil svojo ponudbo z digitalnimi darilnimi karticami. FOTO: Aircash

Super promocija: ekskluzivne darilne kartice in povračila gotovine

Aircash je to jesen razširil svojo ponudbo z digitalnimi darilnimi karticami, kar vam bo še dodatno poenostavilo nakupe in skrajšalo pot do popolne zabave. Aircash je tako prvi, ki je svojim uporabnikom z nekaj kliki omogočil nakup digitalnih kartic za priljubljene storitve, kot so PlayStation, Riot, Roblox in Holyo.

Svojo novost je obogatil s posebno akcijo, v okviru katere imate možnost pridobiti kar 50 % povračila za svoj prvi nakup darilnih kartic z aplikacijo Aircash. V praksi to pomeni, da boste z nakupom želene darilne kartice (PlayStation, Riot, Roblox ali Holyo) takoj pridobili nazaj 50 % zneska. Torej še več možnosti za še več zabave.

Kako lahko pridobim ugodnosti Izberite želeno darilno kartico, potrdite plačilo in takoj boste prejeli kodo. Aircash bo samodejno vrnil 50 % zneska na vašo denarnico. Pohitite: ta izjemna ponudba velja le do 29. oktobra.

Zakaj je Aircash prvi korak v prihodnost

Aplikacija Aircash je nedvomno prvi premik v pravo smer – digitalizacija našega vsakdana je postala neizogibna resničnost, ki nas bo popeljala v čisto nove dimenzije. S pametnim telefonom bomo varno in zanesljivo upravljali različne sfere svojega življenja, si ga celo olajšali in si tako omogočili več zabave in oddiha. Aircash je pravi finančni pomočnik, ki ne le olajša nakupe in plačila položnic, ampak poenostavlja storitve in krajša pot do želenih ciljev. Se sliši sanjsko? To tudi je.

In če še niste uporabnik Aricasha, brez skrbi. Postopek je čisto preprost; vse, kar potrebujete, je dvoje: predplačniška kartica Aircash Mastercard, ki jo dobite že za 5 evrov, in brezplačna aplikacija, ki jo naložite na svoj pametni telefon.

FOTO: Aircash

Kartico boste lahko aktivirali v treh preprostih korakih in na svojem pametnem telefonu takoj začeli uporabljati novo digitalno denarnico Aircash. Vanjo lahko sproti nakazujete denarna sredstva, tudi z do petih predplačniških kartic Aircash Mastercard.

Svojo denarnico Aircash lahko napolnite v le nekaj sekundah, ne glede na to, ali je delovni dan, praznik ali vikend. Napolnite jo lahko s pomočjo gotovine ali kartičnih plačil, možna so tudi plačila iz denarnice v denarnico, torej lahko denarna sredstva hitro in brez stroškov nakazujete med prijatelji in drugimi imetniki Aircasha.

Ker je Aircash v partnerstvu z Mastercardom, je to še dodano zagotovilo za varnost ne glede na to, kje ste. In če bi vam kartico ukradli ali bi jo izgubili, ste lahko brez skrbi, saj jo lahko v nekaj sekundah deaktivirate kar z aplikacijo.

S svojo akreditacijo European Banking Authority aplikacija Aircash zagotavlja varno in zanesljivo platformo za vse svoje uporabnike po Evropi, vključno s Slovenijo. V kratkem času ji je uspelo pridobiti močno prisotnost v številnih evropskih državah, kar je dokaz njene zanesljivosti in učinkovitosti.

Aircash prinaša revolucijo v načinu izvajanja finančnih transakcij, jih naredi hitrejše, varnejše in bolj donosne kot kdaj prej. Ne zamudite priložnosti: izkoristite ekskluzivne ugodnosti Aircash promocije in uživajte v vseh prednostih, ki jih ta inovativna aplikacija ponuja.

Naročnik oglasne vsebine je Aircash d.o.o.