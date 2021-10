Imeti ali ne imeti sobno kolo, je še vedno vprašanje

Glede na cene energentov, bomo kolesarili, da nas ne bo zeblo ... in to kolesarili doma. Šalo na stran. Za sobno kolesarjenje moramo imeti jasen cilj, moramo se motivirati in moramo biti dosledni, prav tako kot pri vsakem početju, ki ga opravljamo za hobi. Sliši se preprosto. Preberite na Polet.si