Ima vaš kuža drisko?

Med odvajanjem smo pozorni, kakšno blato izloča. FOTO: Bilanol/Getty Images

Lahko jih doleti tudi vnetna črevesna bolezen.

Tudi psi imajo lahko prebavne težave, in če so zgolj začasne in prehodnega značaja, denimo če so se z vami pregrešili ob mastnih dobrotah med prazniki, praviloma ni razloga za skrb (a ne pozabite, takšni priboljški za psa niso primerni!). Naši najboljši prijatelji imajo sicer dokaj trpežen prebavni sistem, a vendarle niso nedotakljivi, zato velja zdravi prehrani in ustreznemu življenjskemu slogu nameniti kar nekaj pozornosti.Driska ni tako redka nadloga in pomeni, da kuža pogosto odvaja redko blato; morda je pojedel nekaj, kar ni primerno za njegov organizem, morda mu ne ustreza prehrana in potrebuje spremembo. Če težave ne pojenjajo, velja poiskati pomoč pri veterinarju, ki bo med drugim ugotovil tudi, ali težave izvirajo iz tankega ali debelega črevesa, in poiskal vzrok. Prebavne motnje so lahko posledica bakterijske ali virusne okužbe, glist ali drugih parazitov, posebno občutljivi pa so mladiči, katerih prebavni trakt in imunski sistem še nista tako zelo odporna. Veterinar bo predpisal ustrezno zdravljenje.Vzrok lahko tiči tudi drugje: denimo v alergiji na določena živila, kar bo seveda zahtevalo prevetritev pasjega jedilnika. Veliko več pa od vestnega gospodarja terja diagnoza vnetne črevesne bolezni, ki lahko kakor ljudi prizadene tudi pse. Znaki lahko vključujejo bruhanje, kronično drisko in posledično izgubo teže, ob neukrepanju pa se simptomi seveda stopnjujejo. Bolezen zdravijo s spremembo prehrane, ki mora vključevati lahko prebavljive in visokokakovostne beljakovine, antibiotike in različne vitaminske dodatke, a je treba vedeti, da ni ozdravljiva, lahko jo le ustrezno nadzorujemo.Kužka lahko doleti tudi zaprtje, ki ga prepoznamo po napenjanju pri iztrebljanju, blato pa je suho, trdo in neredno. Zaprtost je največkrat posledica nezadostne telesne dejavnosti, neustrezne prehrane ali pa neugodne spremembe v okolici, veterinar pa bo najverjetneje predlagal spremembo prehrane.