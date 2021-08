Ikea: nova pisana kolekcija s podpisom princese punka

Osemdesetletna, znana po vpadljivih vzorcih in živahnih barvah, je že več kot pet desetletij ena vodilnih oblikovalk v svetu mode in tekstila. Zandra Rhodes je britanska modna in tekstilna oblikovalka, ki je London v sedemdesetih letih postavila v ospredje mednarodne modne scene. Velja za prvo, ki je v visoko modo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja vpeljala punk. V modni svet se je vpisala kot pionirka punkovske mode.