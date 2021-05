Ikea in Pinterest združujeta moči

Švedski pohištveni gigant Ikea in družbeno omrežje za izmenjavo idej Pinterest sta združila moči. V sodelovanju je nastalo spletno orodje IKEA Renocations, ki uporabniku ustvari pano (tablo) glede na njegove interese in okuse. Hkrati pa omogoči nakupe v Ikei in oblikovanje sanjske sobe z malo truda.