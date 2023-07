Igre za v avto

Rdeča nit letošnje poletne sezone so cestni zastoji in precej podaljšani potovalni časi. A če ne želimo občepeti doma, moramo pač ugrizniti v to kislo jabolko, ob katerem se še bolj kot nam obrazi verjetno skremžijo mlajšim. Otroška živahnost in nezmožnost potrpežljivega sedenja pri miru pač nista narejeni za dolge ali dolgotrajne vožnje! Toda če iz enačbe odvzamemo dolgčas, tudi dolga vožnja ne bo (preveč) mučna in naporna, zato pred odhodom ne pripravite le dovolj prigrizkov in vode, temveč tudi zalogo domiselnih iger, ki se jih lahko igramo kar v avtomobilu.

Ko odpove vse drugo, jih zamotite s kakšno igrico na tablici ali s poslušanjem avdioknjige. FOTO: Gpointstudio/Getty Images

Z najljubšo avdioknjigo vašega kratkohlačnika lahko pridobite kar nekaj časa mirne vožnje. A to morda prihranite za tedaj, ko bo otrok že nekoliko utrujen in ga boste poskušali umiriti, morda celo pripraviti do tega, da tudi v avtu malce zatisne oči. Za začetek, ko v njem še brbota navdušenje ob odhodu na počitnice, a se bo že naveličal gledati mimobežno pokrajino, poskusite s katero izmed kratkočasnih iger.

Besedne igre

Z besednimi igrami ne morete preveč usekati mimo. Slovenska igra »kolodont«, ki smo jo igrale tudi starejše generacije, še vedno ni izgubila svojega čara, a je primernejša za nekoliko večje otroke. Saj veste, to je tista igra, ko mora vsak naslednji igralec najti besedo, ki se začne na zadnji dve črki besede, ki jo je izrekla oseba pred njim. Za nekoliko mlajše pa je primernejša morda tista, ko morate poiskati čim več besed, ki se začnejo na določeno črko. Za še nekoliko večji izziv pa določite skupino besed, ki pridejo v poštev, denimo živali ali sadje na določeno črko. Podobno se lahko igrate tudi rime, ki jih iščete na besedo, ki jo je izrekel nekdo pred vami.

Uganite živali, ki se začnejo na M. Nekoliko večji se na podoben način lahko igrajo tudi naštevanje držav, mest, gora in rek ter jezer in tako spotoma utrjujejo znanje.

Otroška domišljija šviga sto na uro. Zato morda poskusite z igro nadaljevanja zgodbe. Nekdo začne s prvim stavkom, drugi nadaljuje, tretji doda tretji stavek ... In kaj hitro boste spisali zabavno in lahko tudi precej utrgano zgodbico. In ko se tega naveličate, poskusite še z igro uganjevanja. Nekdo si zamisli določeno žival ali osebo, ki jo drugi poskušate uganiti. Toda, pozor, postavljate lahko le vprašanja, na katera je moč odgovoriti z da ali ne. Za predah pa napolnite avto s prepevanjem. In na cilju boste, kot bi mignil.