Igrača za male in velike: driftanje

Pravijo, da smo moški večni otroci, samo naše igračke so z leti dražje. A ni nujno tako. Nekateri si v t. i. krizi srednjih let res omislijo drag športni avto ali luksuzni suv, drugi pa so skromnejši in si kupijo fantastičen Legov komplet kakega legendarnega avtomobila ali motocikla. A tokrat beseda ne bo tekla o Legovih kreacijah, ampak o avtomobilčkih na daljinsko vodenje. In to ne čisto običajnih.



Nemški modelar Martin Müller si je od nekdaj želel imeti avtomobilček, ki bi se med vožnjo obnašal tako kot pravi avto in ki bi ga lahko uporabljal na kateri koli (ravni) površini. In iz prvotne ideje se je razvil avtomobilček za driftanje (drsenje skozi ovinek). Martin je ustanovil podjetje Sturmkind in začel zbirati osebje in denar: v kickstarterju in crowdpilotu je za projekt DR!FT zbral več kot 1300 podpornikov, ki so mu namenili čez 260.000 evrov.



Proizvodnja je stekla in DR!FT zdaj v štirih serijah ponuja že 40 ročno izdelanih modelčkov v razmerju 1:43, ki jih lahko vodimo s pametnim telefonom in ki natančno oponašajo dirkalne avtomobile, vključno z zvokom. Najlepše pri vsem skupaj pa je, da imajo tako natančne senzorje in elektromotorčke, da lahko z njimi nadzorovano driftamo – tudi na pisalni mizi. Cene se gibljejo od 130 do 430 evrov (trenutno imajo znižanje), pošiljajo pa jih tudi v Slovenijo (poštnina znaša 16,90 evra).