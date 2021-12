Ideje za preproste, a lepe praznične pogrinjke

Ste že sestavili jedilnik za božično večerjo? Še nekaj dni imate časa. Pri praznični večerji ima glavno vlogo druženje ob hrani, a k dobremu razpoloženju pripomore tudi lepo pogrnjena miza. Če ste se znašli v zadregi, kako se tega lotiti, smo poiskali nekaj preprostih predlogov, s kateri boste polepšali jedilno mizo. Preproste reči so običajno najlepše. Tega se lahko držite tudi pri praznično pogrnjeni mizi. Siv prt in beli krožniki so prav takšna izbira. Za okrasje v tem primeru poskrbite z jedilnim priborom v zlati barvi in z okrasitvijo z vejicami evkalipta. Ta je letos nepogrešljiv v prazničnih dekoracijah.

Več na deloindom.si.