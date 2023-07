Ideja za nedeljski izlet

Kjer se soča izliva v morje

Bistra hči planin Soča se izliva v Jadransko morje v Italiji, na območju rezervata Isola della Cona blizu Tržiča (ital. Monfalcone). V osrednjem delu naravnega parka, dober kilometer od ustja Soče, je urejena krožna učna pot, kjer bomo lahko spoznali in opazovali močvirske ptice, dvoživke, žuželke, pa tudi nekaj konj, ki se prosto pasejo po parku. Številne učne table nas bodo prav tako poučile o bogatem živalskem podvodnem svetu. Pot je primerna že za najmlajše otroke, ki so komajda zapustili voziček in začeli hoditi. V suhem vremenu lahko vzamemo s seboj otroški voziček, vendar moramo računati, da ga bo treba kdaj nositi prek stopnic.

Kako do naravnega rezervata?

Prečkamo mejni prehod Fernetiči in zapeljemo na avtocesto v smeri Monfalcone (Tržič). Izberemo izvoz Monfalcone Ovest (zahod), Redipuglia (Sredipolje). Prevozimo štiri krožišča in sledimo smerokazom za Grado (Gradež), Monfalcone. Na petem krožišču izberemo izvoz Grado, Isola della Cona. Na šestem krožnem križišču zavijemo na izvozu Isola della Cona, sledimo rečnemu kanalu približno kilometer do prvega križišča, kjer zavijemo desno, kakor kaže tabla Isola della Cona. Po krajši vožnji po makadamski cesti sledimo reki Soči do parkirišča in vhoda v park, kjer plačamo vstopnino. Držimo se označene poti, ki nas vodi mimo centra za obiskovalce, račjega muzeja, velike ptičje opazovalnice v treh etažah in naprej mimo številnih opazovalnic ptic. Večino časa je položna, razen ko prečkamo kanale. Označena je tudi pot, ki nas pripelje povsem do izliva reke Soče v morje – potrebovali bomo dobro uro in pol.

INFO Višina: 8 m Višina izhodišča: 4 m Čas: Sprehod po naravnem parku Isola della Cona na izlivu reke Soče v morje nam bo vzel dve do štiri ure, odvisno od tega, koliko se bomo posvetili številnih učnim tablam ter opazovanju ptic in drugih živali, ki jih bomo srečevali.

Skoraj 2000 metrov visoka rodica

Rodica stoji v Spodnjih Bohinjskih gorah. Pot do nje je označena, na vrhu pa nas nagradijo prelepi razgledi po Julijskih Alpah, Karavankah, Kamniških Alpah ter okoliškem hribovju. Pot, za katero potrebujemo običajno pohodniško opremo, bodo zmogli tudi otroci, starejši od petih let. Večina planincev se na vrh odpravi po razgledni in slikoviti poti s Črne prsti.

Kako do izhodišča?

Vozimo se po cesti Podbrdo–Most na Soči in v vasi Koritnica zavijemo v smeri vasice Rut. Tam nadaljujemo proti vasi Grant, kjer kmalu zapeljemo na makadam in zagledamo prve smerokaze za Rodico. Ob cesti je kar nekaj parkirišč, kjer lahko pustimo avtomobil. Od avtomobila gremo naprej po makadamu, mimo zapornice. V kratkem dosežemo lovsko opazovalnico, kjer sledimo smerokazom za Rodico. Pod vrhom Jehlc se naša pešpot obrne desno in začne v dolgih okljukih vzpenjati v njegova pobočja. Tik pred vzponom na Jehlc zavije proti južnim pobočjem Rodice. Še naprej se je držimo, in ko pridemo do razpotja, sledimo smerokazu proti Rodici. Na vrhu smo v slabih 15 minutah.