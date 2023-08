Ideja za izlet: potep do naravnega okna (FOTO)

Kot nekakšen zid se nad Vipavsko dolino dviga Trnovski gozd. Razlika med dolino in planoto skorajda ne bi mogla biti večja. Spodaj nežna rodovitna dolina, zgoraj divja goščava, polna kamenja.

Na poti med Ajdovščino in Novo Gorico se iz Šempasa zapeljemo v Ozeljan in naprej do Šmihela. Vasica je zadnje naselje na pobočju, ki se od tam naprej strmo dvigne. Mimo pokopališča se sprehodimo do vodnega izvira in nato strmo v hrib. Uro grizemo kolena in se dvignemo za 350 višinskih metrov. Kakšnega posebnega razgleda na poti ni, saj je pobočje zaraščeno. Le tu in tam lahko zaslišimo šumenje padal številnih jadralcev, ki jadrajo ob pobočju. Ob idealnih dneh jih jadra na desetine naenkrat.

Na drugi strani naravnega okna Skozna je manjša kraška jama.

V neposredni bližini

Po uri hoda po markirani poti, ki dostikrat teče prav ob jarkih, ki jih je v prvi svetovni vojni zgradila avstrijska vojska, se svet končno poravna. Manjša poseka s klopco poskrbi za razgled po Gorici globoko spodaj. Le nekaj deset metrov proč se planinska pot razcepi. Na desno nas popelje do naravnega okna Skozno. V samem vrhu pobočja najdemo kamniti obok, v katerem je odprtina s premerom kakih desetih metrov. Tudi tu so znaki ostankov nekdanje vojne. Območje je bilo neposredno zaledje soške fronte in neprestano ogroženo zaradi italijanskega obstreljevanja. Tako v neposredni bližini najdemo veliko kaverno s topniškim položajem. Na drugi strani naravnega okna pa manjšo kraško jamo.

Razgledišče

Markirani poti sledimo nazaj do razcepa in na levo nas popelje do deset minut oddaljenega Lijaka. Pobočje Trnovskega gozda ima na tem mestu prav takšno obliko. V nasprotju z drugimi kraji se tu le položno spušča. Že pred desetletji je bil vrh Lijaka gozd posekan in izgrajeno vzletišče za jadralne padalce. Vzletišče s prelepim razgledom po celotni Vipavski dolini in naprej po Krasu je znano daleč naokoli in na njem se sliši prava kakofonija številnih evropskih jezikov. Izlet do Lijaka in naravnega okna Skozno od nas zahteva kar veliko vzpenjanja po sončnih južnih pobočjih Trnovskega gozda. Na vrhu smo nagrajeni z zanimivo kamnito tvorbo in razgledom daleč naokoli.