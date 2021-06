Ideja za izlet: ohladitev v Škocjanskih jamah in sprehod po kraškem svetu

Škocjanske jame so ene izmed najosupljivejših naravnih znamenitosti na Zemlji, kar dokazuje dejstvo, da so vpisane na Unescov seznam svetovne dediščine, kamor se med znamenitosti Slovenije umeščajo tudi rudnik živega srebra v Idriji in prazgodovinska kolišča Ljubljanskega barja. So pa Škocjanske jame edini slovenski naravni spomenik na tem seznamu.