Ideja za izlet: na vrhu zvonček in vpisna skrinjica (FOTO)

Na poti iz Ljubljane proti Litiji na levi opazimo podolgovat greben. V Dolskem zavijemo proti Kamnici in pot nadaljujemo po ovinkasti cesti proti vasema Klopce in Zagorica. Na vrh Murovice vodi kopica poti in lahko si izberemo pravo glede na to, koliko časa imamo na razpolago.

Grad ni ohranjen, grajski vodnjak pa še stoji.

Pot iz Zagorice najprej prečka južna pobočja Murovice, nato pa strmo zavije navzgor. Slabo uro grizemo kolena, nato pa se na vršnem grebenu pot poravna. Malo gori, malo doli in naokoli in po uri in pol skupne hoje se znajdemo na 743 metrov visokem vrhu. Tu nas pričakajo vpisna skrinjica, zvonček in zaradi gozda precej okrnjen razgled na dolino Save, kjer je tudi izliv Ljubljanice in Kamniške Bistrice.

Aprila 1944 se je po napadu nemških lovcev prav tu zrušil ameriški bombnik boeing B24.

Markirana pot vodi čez vrh naprej proti zahodu. Počasi se spušča in nas popelje do slikovite vasi Sveta Trojica. Na obrobju najdemo zanimiv spomenik. Aprila 1944 se je po napadu nemških lovcev prav tu zrušil ameriški bombnik boeing B24, ki je prej bombardiral predmestja Dunaja. Vaščani so imeli prav posebno srečo: če bi letalo strmoglavilo le nekaj sto metrov prej, od vasi ne bi kaj dosti ostalo. Tudi posadka je imela srečo: pred strmoglavljenjem je s padali izskočila. Približno polovico so zajeli Nemci, preostali pa so se s pomočjo partizanov rešili v Italijo. Po koncu vojne se je izkazalo, da so prav vsi preživeli vojno, kar tudi ni kar tako!

Na grebenu, ki vodi nazaj proti Murovici, nas stranska pot popelje še mimo ruševin Tovorovega gradu.

Na grebenu, ki vodi nazaj proti Murovici, nas stranska pot popelje še mimo ruševin gradu Koprivnik oziroma Tovorovega gradu. Začetki objekta segajo v 13. stoletje, a grad ni imel posebne sreče. Že konec 15. stoletja je bil opuščen in danes nanj spominja le nekaj skromnih zidov na vrhu vzpetine. Zato pa je toliko bolje ohranjen grajski vodnjak dobrih sto metrov proč.

Na izhodišče se moramo vrniti z vzponom čez vrh Murovice, na drugi strani pa se lahko spustimo še do središča vasi Zagorica in slikovite cerkvice Svetega križa na pomolu na robu vasi. Od tu se odpre lep pogled na dolino Save in Ljubljano globoko spodaj. Razgled, ki smo ga na vrhu Murovice pogrešali.

Na vrhu Murovice.

Kjer je strmoglavil bombnik, stoji spomenik.

Vzpon na Murovico je prijetno potepanje v toplih pomladnih dneh. Razgibamo se in se imamo lepo na podeželskih vrhovih na robu glavnega mesta.