Ideja za izlet: Jesenice kot na dlani (FOTO)

Zdi se, da ima vsak slovenski kraj svoj vrh, na katerega ob prostih dnevih zahaja staro in mlado. Na Jesenicah je to Jelenkamen. Ima 1096 metrov višine in se strmo vzpenja nad centrom mesta.

Vzpon začnemo v mestnem delu, ki se imenuje Ukova, parkiramo poleg nekdanjega kopališča. Asfaltirana cesta se kmalu spremeni v kolovoz. Ta je letos nekoliko zdelan, saj prek njega poteka sečnja oz. odvoz hlodovine. Gornjesavska dolina je ledeniška dolina, in to se pozna tudi v primeru Jelenkamna. Po celotni dolini Save Dolinke je nekoč tekel ledenik, ki se je pri Mostah združil s tistim, ki je prihajal iz Bohinja, in se pod Radovljico končal. Dno doline je danes tako rekoč ravno in v celoti pozidano. Takoj nad mestom so gmote ledenika temeljito obrusile pobočja Karavank in s tem tudi Jelenkamna.

Na strmi poti

Prečkamo manjši potok in se sprehodimo mimo priročnega vrta gorskega cvetja. Ves čas smo v gozdu in le tu in tam se odpre pogled na mesto in podolgovati hrbet Mežakle na drugi strani doline. Uro in pol se vzpenjamo, pobočja so vedno bolj strma. Tik pod vrhom celo tako, da so postavljene jeklenice, klini in nekaj skob. V primeru razmočenosti je treba tu prav paziti, kako nam teče korak.

Na vrhu stopimo iz gozda. Pričaka nas nekaj lesenih klopi in vpisna knjiga. Odpre se lep razgled daleč naokoli. Za Jelenkamnom se odpre pogled na glavni greben Karavank, daleč na zahodu so Julijske Alpe, na jugu pa širna Ljubljanska kotlina. Točno nasproti je Mežakla. Morda tisto najbolj zanimivo pa je na dnu doline: Jesenice so z vrha gore kot na dlani. Skozi mesto teče Sava, ki je v Mostah zajezena z najvišjim jezom v državi. Za njim se je oblikovalo akumulacijsko jezero. Lepo so vidni železarna v Slovenskem Javorniku pa tudi ostanki železarskih obratov v mestnem jedru.

Jesenice so bile nekdaj Assig, železarne pa v lasti Žige Zoisa, nekdaj najbogatejšega Slovenca. No, če smo čisto natančni, je bil italijanskega rodu, saj se je njegov oče priselil iz Bergama in na naših tleh oblikoval železarske obrate. Ruda za številne plavže je nekdaj prihajala iz rudnikov v Karavankah, oglje, torej gorivo za plavže, pa iz gozdov Pokljuke in Jelovice. Rudnikov in oglarske dejavnosti že dolgo ni več, v mestu pa so nekdanje železarske zgradbe bolj ali manj že odstranili, nanje spominjajo proste površine, ki čakajo investitorje.

Vzpon na Jelenkamen je vzpon na razgledno goro, ki nas kar vabi, da izkoristimo prosti del dneva.

Pogled proti Ljubljanski kotlini