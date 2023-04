Ideja, kako svojim otrokom olajšati nakup prvega stanovanja

Na družbenih omrežjih smo zasledili idejo, ki se nam je zdela izjemno zanimiva in smiselna pri pomoči mladim do osamosvojitve. Avtor videa, ki si ga lahko ogledate spodaj, namreč svetuje, da kot starši svojim otrokom do prvega stanovanja pomagate tako, da jim pomagate prihraniti denar za prvi polog kredita. Kako?

Več na deloindom.si.