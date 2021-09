Idealen trik za res mehke brisače

Le kdo ne mara mehkih in dišečih brisač? Res pa je, da tega ni lahko doseči. Zlasti ne pri brisačah, ki so bile že velikokrat oprane. A obstaja način, ki je več kot učinkovit in ob tem še na moč preprost. Poglejte torej, kako na enostaven način poskrbeti za zavidljivo mehke brisače. ​Jedilna soda, kis in zmerno ožemanje Med pranjem brisač polovico pralnega sredstva nadomestite z jedilno sodo, namesto mehčalca pa uporabite alkoholni kis. In še zadnji uporabni nasvet: ožemanje nastavite na med 600 ter 800 vrtljaji.



Na takšen način boste pri mehkobi opranih brisač opazili veliko razliko, saj bodo mehkejše in tudi bolj dišeče, kot so bile po pranju do zdaj.

