Ideja za izlet: Sveta Jedrt in Bičkova skala (FOTO)

Le malo nad Škofjo Loko se začne južni rob planote Jelovice. Več deset kilometrov se vleče proti zahodu in nato preide v mogočno kopo Ratitovca. Rob je obrnjen proti jugu in vasice ter samotne kmetije na njenih pobočjih se skozi vse leto kopajo v soncu.

Današnjo pot začnemo v Selcah sredi doline. Iz vasi lahko začnemo peš ali pa se po Lajški grapi zapeljemo še do vasi Lajše nekoliko višje. Pobočje postaja vedno bolj strmo in sprehodimo se skozi razloženo vas. Nad vasjo pridemo do križišča. Na desno cesta pelje proti Jamniku in Kropi. Že takoj na prvem prelazu stoji cerkev svete Jedrti. Postavili so jo v 90. letih prejšnjega stoletja na mestu starodavne cerkvice iz 15. stoletja, ki pa žal ni preživela norosti druge svetovne vojne. Z njenega dvorišča se odpre prelep razgled po celotnem Škofjeloškem hribovju.

Na levo pa s križišča pelje cesta proti Dražgošam. Po kakšnem kilometru poti se z nje odcepi kolovoz nekoliko v klanec. Sledimo mu in ta nas pripelje do skupine hiš pod strmim robom Jelovice. Iz strmega pobočja gleda zanimiv skalni osamelec. Nekdaj se je imenoval Jelenc, danes je to Bičkova skala.

Prek dvorišč kmetij se napotimo do gozdne poti, ki vodi prek pobočja do Podbliške gore na vrhu roba planote. Po 10 minutah vzpona nas oznaka usmeri do Bičkove skale. Nekaj deset metrov hoda in znajdemo se na vrhu prepadnega skalnatega osamelca.

Bičkova skala je dobila svoje ime zaradi dražgoške bitke v letu 1942, ko je bil tu izpostavljen mitralješki položaj Henrika Bička. V boju z Nemci je bil težko ranjen in je pozneje umrl na Mošenjski planini. Danes je na vrhu skale postavljena kovinska zvezda. S klopi ob njej se odpira prelep razgled.

Zaradi izpostavljene južne lege v te kraje pomlad pride nekoliko prej. Na klopci se pocrkljamo na toplem soncu in uživamo ob pogledu na širno Selško dolino globoko spodaj.