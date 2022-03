Iddeja za izlet: Oljka je savinjska Šmarna gora (FOTO)

Polzela je naselje v istoimenski občini in je s svojo lego v Spodnji Savinjski dolini geografsko pomembno. Leži ob cestnem križišču, ki povezuje poti iz zahodnih predelov Celjske kotline v Šaleško dolino in Zgornjo Savinjsko dolino. Skozi občino tečejo potoki Struga, Slatina in Ložnica, večja reka pa je Savinja.

Pogled skozi okvir na gradu Komenda: levo Vimperk (448 m) in desno Gora Oljka (733 m)

Polzela in njena okolica so bili že zgodaj poseljene, saj je Mark Avrelij v času bojev med Rimljani in Germani na prostoru današnje Ločice ob Savinji zgradil mogočen obrambni tabor II. italske legije. Na vzpetini sredi kraja je postavljen grad Komenda, ki se prvič omenja 1170. pod imenom Hallenstein. Od 1323. do 1780. je bil v lasti malteških vitezov, potem pa je menjal več lastnikov. V njem je živel tudi eden izmed stricev Franceta Prešerna, ki ga je pesnik tudi redno obiskoval.

Gora Oljka ali po starem Križna gora (tudi Oljska gora ter savinjska Šmarna gora) je 733 metrov visok kraški osamelec nad Polzelo. Z lepe razgledne točke lahko vidimo Posavsko hribovje in Paški Kozjak ter del Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank.

Na vrhu je cerkev sv. Križa. Fotografije: Primož Hieng

Gora Oljka se v znanih dokumentih prvič omenja kot Križna gora že davnega leta 1243. Od sredine 17. stoletja je na vrhu stal velik križ, od leta 1753 pa tudi kapela sv. Jošta in sv. Neže. To omenja pogodba med šoštanjsko lastnico in polzelskim malteškim viteškim redom. Gora Oljka je dobila ime po sliki na glavnem oltarju cerkve sv. Križa, na kateri je znameniti baročni slikar Fortunat Bergant upodobil Jezusa na Oljski gori.

Impozantna dvostolpna cerkev na vrhu je bila zgrajena leta 1757. Domačini pravijo, da mogočno kraljuje nad Polzelo, pogled nanjo pa že od daleč naznanja lokacijo domačega kraja. Cerkev so gradili od leta 1754 do 1757 pod vodstvom stavbenika Nepomuka Mayerja, na živi skali in na umetno izravnanem terenu. Postavljena je v smeri od juga proti severu in je značilno vzvalovana z zunanjim plaščem, kar kaže baročni slog gradnje. Ob glavnem vhodu ima dva 38 metrov visoka zvonika, ki obdajata 21 metrov visoko pročelje. Pod cerkvijo je še danes ohranjeno podzemno svetišče z božjim grobom. Notranjost je enoten ovalen prostor s poudarjenim prezbiterijem in dvignjenim korom.

Planinski dom je odprt vse leto, vsak dan.

V sredini 18. stoletja je kipar Ferdinand Gallo izdelal glavni oltar, zaradi katerega cerkev sv. Križa danes uvrščamo med veličastne spomenike. Na oltarju z velikim zaslonom z angeli so tik ob oltarni mizi skulpture Kristusa in dvanajstih apostolov pri zadnji večerji. Skrajno levo je Juda Iškarjot z mošnjo zlatnikov v roki. Bogato izrezljana je tudi prižnica.

Tik pod vrhom Gore Oljke je planinski dom, vsekakor pa se morate po nekaj stopnicah povzpeti do cerkve in se prepustiti lepim razgledom. V planinskem domu lahko sprejmejo do sto ljudi, lahko pa prenočite v devetih sobah, v katerih je 26 postelj, ali na skupnih ležiščih z 20 posteljami. Planinski dom redno gosti tudi zimske tabore raznih planinskih društev. V njem lahko dobite tudi skoraj vso planinsko literaturo, planinske značke, razglednice in žige.

Gora je dobila ime po sliki na glavnem oltarju cerkve sv. Križa.

Odprt je vse leto, vsak dan. Vrh je dostopen z avtomobilom in po več pohodniških poteh iz Rečice ob Paki, Podgore (Martinova pot), Polzele, Velenja in Šmartnega ob Paki. Do Polzele se lahko pripeljete z vlakom iz Celja oziroma Velenja. Če ne boste izstopili na železniški postaji Polzela, se lahko odpravite do postaje Šmartno ob Paki, od koder je nekoliko manj hoje do vrha.