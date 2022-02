Ideja za izlet: Dolga njiva in Plešivec

Za pohod na planino Dolga njiva in do prelepega razglednika Plešivec v Tržiču zapeljemo proti Dovžanovi soteski. Cesta nas popelje skozi predore barona Borna, pa prek serpentin do Jelendola in Medvodja. Gozdna cesta se iz asfaltirane pretvori v makadamsko in je globoko v senčni dolini dostikrat poledenela, a običajno ni prehudo, saj se cesta le zmerno vzpenja in ni kakšnih posebnih ovinkov.

Zapeljemo se torej do nekdanje vojaške stražnice, tu je najbolje pustiti vozilo. Do planine Dolga njiva je dve uri hoda. Cesta resda pelje še naprej kake tri kilometre, a če nimamo štirikolesnika, je bolje iti peš.

Zlagoma se dvigamo ob potoku Košutnik in sprva precej senčnata pot postaja vedno bolj prijazna. Na višini 1400 metrov pridemo do planine Spodnja Dolga njiva. Tam stoji koča in prav posebna zanimivost, razstavljen je namreč padalski kontejner izpred 80 let. V takšnih so zavezniki partizanom iz tovornih letal metali vojaško pomoč.

Nad precej obsežno planino spet zavijemo v gozd. Pa ne za dolgo. Po dobre pol ure se znajdemo na planini Zgornja Dolga njiva. Markirana pot vodi naprej na Košutnikov turn, a današnji cilj je 1801 metrov visok Plešivec na drugi strani planine. Do njegovega vrha je še pol ure hoda.

Najprej gremo po nekakšnem kolovozu, potem pa bolj kot ne na pamet zavijemo v vedno bolj redek gozd. Pobočje je sorazmerno položno in tako ni kake posebne nevarnosti. Prav na vrhu se izvijemo nad drevesno mejo. Čudovit je pogled na mogočni greben Košute, ki se dviga praktično v neposredni bližini in tvori mogočen zid. Pogled proti vzhodu po grebenu Karavank seže vse tja do Pece, pa na osrednje Kamniško-Savinjske Alpe ter nad Ljubljansko kotlino do Snežnika na jugu, daleč na zahodu so Julijci.

Plešivec ni kaj posebno zanimiva gora. Je le kopast vrh v senci lepih in zanimivih gora okoli sebe. Vrh, ki je čisto po krivici le redko obiskan, pa je prelep razglednik. Lahko dostopen je v vseh letnih časih.