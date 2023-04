I, kam bi se del?

Zima nas je navduševala z njej pripisanimi, hladnejšimi radostmi, pomlad nas bo pa pogrela. Hvala vsevišnjemu, da je Slovenijo obdaril z morjem, no, tudi s hribi, z gozdovi, z ravnicami in toplicami, pravzaprav z vsem lepim na tako majhni kvadraturi. Sosed pravi, da ima čez prvomajske praznike vnuke čisto zase in svojo najdražjo. Da sta ta mlada s podstrehe znorela in si hočeta po zaporedju let privoščiti samski podaljšani vikend. Vsi, ki smo si ustvarili družino, poznamo to obdobje, in hvala za starše v bližini.

V topliškem raju Foto: Leon Vidic

In ko sem vprašal, kam bosta šla z vnuki, je kot iz topa odgovoril, da so toplice najboljša rešitev, ker imajo tobogane in ultra zanimive bazene. Kjer so tobogani, je sreča doma in turizem z babicami, dedki in vnuki cveti. Resno? Najresneje. In sem prikimal, ker sem se spomnil, s kakšnim užitkom sem nekoč svoja dva oddal tastu in tašči skupaj z vikend paketom domačih toplic. Ne, tobogani me niso skrbeli, bolj me je skrbela ponudba z imenitnim naslovom: all inclusive! Toplice že zdavnaj niso samo zimsko pristanišče. Težko se je sploh spomniti, česa ne ponujajo. Tisti najboljši nam lahko pripravijo tako zanimiv program, da bazenov in toboganov sploh ne vidimo. Kako je to mogoče? Preprosto, vse toplice v Sloveniji so v tako lepih krajih, da lahko tamkaj počnemo skoraj vse, kar je povezano s športno rekreacijo.

Toploti naproti

Opomin, da se približujejo prvomajski prazniki, je sprožil ugibanja, ali sem tudi sam končno zrel za konkreten spomladanski počitek. Vrhunskemu ljubitelju kolesarjenja ob tem datumu pridejo na misel samo obmorske ceste. Pozimi se takšni tiči grejemo z miselnim trasiranjem kolesarskih poti. Večina mojih kolesarskih kameradov od Istre priznava samo Hrvaško, zame pa je cesta med Ankaranom, Debelim rtičem in sosednjimi Miljami najboljši obliž po mrzli gorenjski zimi.

Ste že slišali za koprsko podeželje?

Zaznamuje ga preplet srednjeveškega mesta in zelenega podeželja. Slednje je sestavljenka 104 naselij, ki so povezana s tematskimi, pohodniškimi, kolesarskimi cestami in potmi. Razprostirajo se od morja prek vseh istrskih gričev, vse do vrha Kraškega roba, kjer se mediteranska Slovenija konča in se začne spet nova dežela, po svoje še lepša, in tako naprej in tako naprej, vse do kokošjega kljuna.

Spomladi, ko češnje cvetijo, pravijo, da so Goriška brda daleč najlepša pokrajina v Sloveniji. Slovenska Toskana je sicer najbolj znana po številnih vinarjih in sadjarjih.

Kaj početi in kako najbolj izkoristiti dan ali dva v tem lepem koncu domovine? Ena izmed možnosti je obisk najbolj znanih in fotogeničnih vasi, kot so denimo Vipolže, Gonjače, Šmartno, Dobrovo ... Prav v slednjem lahko obiščete znameniti grad iz 17. stoletja, v katerem se v današnjem času odvijajo številni dogodki in prireditve. Grad Dobrovo je s svojo značilno silhueto viden od daleč, tako da ga ne boste mogli zgrešiti. Vredna obiska je tudi obzidana vasica Šmartno, v kateri posebej navdušujejo stare ozke ulice, ki vas popeljejo v povsem drug čas.

Seveda lahko prve žličke pomladi užijete tudi v hribovitejšem, nekoliko hladnejšem svetu, medtem ko si v visokogorju zima še zdaleč ni snela proteze.