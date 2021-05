Hyundai i30 T-GDI wagon: zadržana sodobnost

Obliko so posodobili, seveda pa ne gre za avto z drznimi linijami.

Družinski karavan

Bencin in elektrika

Prtljažnik je prostoren in ima številne skrite predale.

Bogata oprema

602 litra obsega prtljažnik.

Uporabnost na prvem mestu

Hyundai i30 wagon T-GDI 120 mhev iMT impression



Motor: trivaljni bencinski, blagi hibrid

Gibna prostornina: 998 ccm3

Največja moč: 88 kW (120 KM) pri 6000 vrt./min.

Največji navor: 200 Nm 2000–3500 vrt./min.

Pogon: na prednji kolesi, 6-stopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1316 kg

Mere (D/Š/V): 4585/1795/1465 mm

Medosna razdalja: 2650 mm

Prostornina prtljažnika: 602–1650 l

Posoda za gorivo: 53 l

Najvišja hitrost: 196 km/h

Pospešek do 100 km/h: 11,2 s

Poraba goriva: 4,5–5,4 l/100 km

Izpust CO2: 103–123 g/km

Uradni zastopnik: Hyundai Avto Trade, d. o. o., Ljubljana.

Maloprodajna cena: 23.190 evrov (testni 23.850 evrov)

Euro NCAP: *****

Minili so časi, ko smo se režali škatlastim korejskim avtomobilom. Hyundai in Kia sta na zahodu postali cenjeni blagovni znamki, ki sta močno povečali tudi ceno in tehnološko naprednost, ne le zdaj že preverjene kakovosti.Korejci so postali kul. A tudi pri sodobnih Korejcih ne gre le za drzne privlačne avtomobile, ampak veliko stavijo na bolj zadržane modele, ki jih ljudje ne kupijo zaradi vpadljivosti, ampak zaradi tega, kar dobijo za svoj denar.Hyundai i30 wagon je idealen primer: na prvi pogled ne prinaša nič oblikovalsko pretresljivega – je povsem dopadljiv karavan z dovolj sodobnimi linijami, da ni videti zastarel, hkrati pa je vsakomur jasno, da je namenjen predvsem družinam.Tisto, kar šteje, se skriva znotraj. Je blagi hibrid, ima veliko prostora in zvrhan koš serijske opreme, je udoben, opremljen z množico sodobnih asistenčnih sistemov. Ima pa eno hecnost: motor je mogoče zagnati le tedaj, ko je prestavna ročica v leru.Blagi hibridi, ki jih označujejo s kratico mhev (mild hybrid electric vehicle), so, kot kaže, najnovejša modna muha avtomobilske industrije. V nasprotju s klasičnimi hibridi, ki še večinoma vztrajajo pri glasnih brezstopenjskih menjalnikih, imajo klasičen ročni ali samodejni menjalnik, elektromotor v obliki generatorja/zaganjalnika pa nikoli ne deluje sam, ampak le občasno pomaga bencinskemu motorju. Baterija se polni s pomočjo regeneracije zavorne sile, ker pa ima majhno kapaciteto, vzame le malo prostora, tako da se to avtomobilu ne pozna na večji teži ali izgubi prostora.Osnova je litrski trivaljnik s turbo polnilnikom, ki mu občasno pomaga elektromotor. Tistih 120 konjev se sliši obetavno, a zaradi menjalnika z daljšimi prestavnimi razmerji tale i30 ni ravno poskočna zverinica. Bolj je namenjen umirjeni in varčni vožnji, pri kateri sodeluje tudi menjalnik, ki se v določenih primerih samodejno odklopi od motorja, pri čemer se avto premika le z lastno inercijo in ne porablja goriva. Realna poraba se giblje malce nad šestimi litri na sto kilometrov, kar je nekoliko več od uradne porabe. Za bolj dinamično vožnjo si bo treba omisliti blagega hibrida s 160 KM, ki z enakim paketom opreme stane le 800 evrov več.In opreme je pri najboljši izvedenki impression res veliko, pri čemer je poleg vseh zunanjih, notranjih in info-zabavnih dodatkov treba omeniti še paket smart sense, ki vključuje sistem opozarjanja na oviro v mrtvem kotu, sistem za opozarjanje na prečni promet zadaj, sistem ohranjanja vožnje v voznem pasu in sistem prepoznavanja prometnih znakov.Udobnega položaja za volanom ni težko najti, prav nič pa ne bo manjkalo ne sovozniku ne potnikom na zadnji klopi, le previsoki ne smejo biti. Info-zabavni sistem je odličen in se zna povezati s pametnim telefonom prek sistemov android auto in Apple carplay. Ostalo je tudi zadovoljivo število fizičnih tipk, sicer pa info-zabavni sistem hitro reagira na dotike na glavnem zaslonu.Prostora v kabini je dovolj, prijetno velik in praktičen je tudi prtljažnik, ki ima v osnovi 602 litra, s podrtjem zadnje klopi pa ga povečamo na 1650 litrov. Prtljažnik z dvojnim dnom skriva celo vrsto dejansko zelo uporabnih predalov različnih velikosti (rezervnega kolesa seveda ni), pozabili pa niso niti na prevoz smuči, kadar so v avtu štiri osebe, saj lahko odpremo predal na sredini zadnje klopi in skozi potisnemo smučke.In ne, to v tem cenovnem razredu ni nekaj samoumevnega. Skratka, i30 wagon je zelo uporaben avto, poln sodobne tehnologije, ki bo zadovoljil vse družinske potrebe. In z aktualnim popustom ima tudi zelo privlačno ceno.