Huawei Watch 4 postavlja nove standarde pametnih ur

Popolnoma nova serija izrednih nosljivih naprav se ponaša z vrhunsko estetsko zasnovo v kombinaciji z najbolj naprednimi funkcijami spremljanja zdravja.

»V Huaweiu se zavedamo, da je sodobno življenje lahko hektično in hitro, zato smo serijo pametnih ur Huawei Watch 4 zasnovali tako, da se brez težav vključijo v naporen življenjski slog in ga naredijo znosnejšega. Ne glede na to, ali tečete maraton ali po opravkih, vam z inovativnimi tehnologijami in inteligentnimi funkcijami poleg vrhunskega dizajna zagotavljajo prijetno uporabniško izkušnjo. Prepričani smo, da bodo nove pametne ure v celoti izpolnile pričakovanje zahtevnih uporabnikov,« je dejal Matjaž Kermelj iz slovenske podružnice podjetja Huawei.

