Hrana, ki jo lahko jemo v velikih količinah

Poznamo se, pride obdobje, ko postanemo požrešni. Jedli bi in jedli, a nas je strah, da se bomo zredili. Osnovni problem vsakega resnega športnega rekreativca je to. Hrana, ki jo lahko zaužijemo malce več, je povsod okoli nas, le poiskati jo moramo. In še ena dobra novica; ni tako slaba, kot se zdi na prvi pogled.

Tudi če zelo skrbite za svojo postavo, in vemo, da je to res, in ne želite niti malo odstopati od prehrane, obstaja nekaj živil, ki jih lahko zaužijete v izobilju. Gre za živila, bogata z vlakninami, a z malo kalorijami, ki nas bo nasitilo brez nevarnosti, da bo tehtnica pokazala prekomerno težo. Za vas smo pripravili seznam 10-živil. Opozarjamo vas, da je v vsakem primeru priporočljivo, da ne pretiravate z vnosom enake hrane, ampak se prehranjujete precej bolj pestro.