Hotel na Koroškem podirajo, zgradili bodo novega

Popolna novost v športni ponudbi

Izvir kotuljske slatine Foto: TIC Ravne na Koroškem

Podoba bodoče ureditve Foto: Jure Kotnik

Voda bo še naprej brezplačna

Ostal bo v zavesti Korošcev. Foto: wikipedia.org

Podjetje Rimski vrelec, ki mu je lani uspelo na razpisu občine Ravne na Koroškem za nakup kompleksa Rimski vrelec, je v teh dneh začelo podirati dotrajano in nevarno stavbo starega hotela. V marcu bodo začeli gradnjo športnega objekta. V prvi fazi bodo izgradili športni objekt, v drugi glamping, v zadnji pa hotel.»V prihodnjem štiriletnem obdobju nameravamo na lokaciji vzpostaviti sodobno turistično ponudbo ter športno-rekreativne površine, ki bodo namenjene tako turistom kot domačinom. Idejna zasnova zajema poleg trajnostno zasnovanega hotelskega kompleksa in manjšega glampinga tudi športno-rekreacijske površine z dnevnim lokalom,« so sporočili iz podjetja Rimski vrelec. Kot prva izmed faz v revitalizaciji turističnega območja Rimski vrelec poteka ureditev športno-rekreacijskega dela, ki ga bodo uredili na obstoječi lokaciji z igrišči. To območje bo v prvi vrsti namenjeno domačinom in enodnevnim obiskovalcem, saj si želijo investitorji ta del Rimskega vrelca oživiti v odprt prostor za prijetno posedanje in gibanje v naravi.»Med drugim bomo na tem območju uredili dnevni lokal z razgledom, veliko otroško, teniško, novo odbojkarsko igrišče ter dve padel igrišči (mešanica klasičnega tenisa in skvoša), ki bosta na Koroškem popolna novost v športni ponudbi,« pravi, direktor podjetja Rimski vrelec. »Z ureditvijo območja bomo poskrbeli za enostavnejšo dostopnost vsem obiskovalcem do izvira dragocene kotuljske slatine, ki je edinstvena posebnost tega območja. Vodno zajetje tako ostaja odprto, prav tako smo namestili oznake za dostop do izvira vode, ki bo še naprej brezplačna. Izvir bomo prestavili, da bo lažje dostopen.«Dnevni lokal z razgledom bo s postavitvijo na dvignjenem delu terena ob cesti vsem obiskovalcem zagotavljal odprt pogled na bližnjo zeleno okolico ter s površinami za posedanje neposredno ob lokalu omogočal druženje na prostem in čim večji stik z naravo. Ponudba bo poleg osvežilnih napitkov zajemala manjše prigrizke in sladice z vključevanjem ponudbe lokalnih izdelkov.Na obstoječem travniku bo veliko otroško igrišče, ki bo namenjeno otrokom različnih starosti, njegova posebnost pa bodo premišljeno izbrana igrala, ki bodo v čim večji meri oblikovana trajnostno in iz do okolja prijaznih materialov.Vsem obiskovalcem bodo na voljo tudi teniško, novo igrišče za odbojko na mivki ter kot posebna novost še dve padel igrišči. Gre za zabaven šport z loparji, ki je v tujini izjemno priljubljen. Na Koroškem takšne ponudbe za zdaj še ni, medtem ko je v Sloveniji trenutno zgolj na eni lokaciji v Ljubljani. Celotno območje športno-rekreacijskega dela bo oblikovano kot zaokrožena celota in bo vključevalo tudi ureditev večjega števila parkirišč, sprehajalne poti ter dostopa do rimske vode.»Projekt je pripravljen, zaradi začasne ustavitve administrativnih postopkov pridobivanja gradbenih dovoljenj na upravnih enotah v času pandemije pa se je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja nekoliko upočasnil. Ekipa kljub temu intenzivno dela in načrtuje odprtje tega dela že v drugi polovici letošnjega leta,« je sklenil direktor podjetja Rimski vrelec Peter Čuješ.